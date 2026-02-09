Vorteilswelt
Wegen Trump?

Bad Bunny löscht nach Super Bowl sein Instagram

Society International
09.02.2026 18:00
Donald Trump ist absolut kein Fan von Bad Bunny und dessen Auftritt beim Superbowl.
Donald Trump ist absolut kein Fan von Bad Bunny und dessen Auftritt beim Superbowl.(Bild: AFP/AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bad Bunny hat den Super Bowl mit seinem Auftritt zu einer großen Party verwandelt. Kurz nach seiner Performance löscht der Sänger jedoch alle seine Posts von Instagram. Viele Fans vermuten, dass Trumps Hasstirade auf den Star dahinterstecken könnte ...

0 Kommentare

Nur wenige Stunden nach seinem Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls am Sonntag löschte Bad Bunny alle Inhalte von seinem Instagram-Kanal. Außerdem entfolgte er allen Nutzern, nur in seiner Bio steht noch ein Link zu seinem Album „Debí Tirar Más Fotos“.

Aktion ruft wilde Spekulationen hervor
Bad Bunny hat seinen Followern nicht mitgeteilt, warum er alles von seinem Account gelöscht hat. Viele überlegen jetzt, was hinter der Aktion stecken könnte. Während die einen glauben, dass eine große Ankündigung bevorsteht, vermuten andere, der Gegenwind nach seiner Show könnte der Grund sein, wie das „People Magazine“ schreibt.

Auf Bad Bunnys Instagram Account herrscht derzeit Leere.
Auf Bad Bunnys Instagram Account herrscht derzeit Leere.(Bild: Instagram/@badbunnypr)

Bad Bunny wollte Einheit Amerikas zeigen
Bei seinem Auftritt sang Bad Bunny nur auf Spanisch. Er zeigte eine Vielzahl an Flaggen, die Länder aus ganz Amerika repräsentierten. Mit seiner Performance stellte der Puerto-Ricaner besonders die Einheit in den Mittelpunkt. Es waren jedoch nicht alle begeistert von der Show.

Trump: „Widerliche Show“
Präsident Donald Trump bezeichnete die Halbzeitshow in einem Beitrag auf Truth Social als „absolut schrecklich“. Er führte aus: „Sie ist eine Beleidigung der Größe Amerikas und entspricht nicht unseren Standards für Erfolg, Kreativität oder Exzellenz.“ Er bemängelte außerdem, man würde „kein Wort verstehen“, die Tanzeinlagen seien „einfach nur widerlich, besonders für die kleinen Kinder, die in den USA und auf der ganzen Welt zusehen“.

Wahrer Grund noch unklar
„Diese ‘Show‘ ist ein Schlag ins Gesicht unseres Landes, das jeden Tag neue Maßstäbe und Rekorde setzt – darunter den besten Aktienmarkt und die besten Altersvorsorgepläne aller Zeiten!“ Bislang hat sich der Künstler noch nicht dazu geäußert, was wirklich der Grund dafür war, alles zu löschen.

