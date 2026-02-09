Bad Bunny löscht nach Super Bowl sein Instagram

Trump: „Widerliche Show“

Präsident Donald Trump bezeichnete die Halbzeitshow in einem Beitrag auf Truth Social als „absolut schrecklich“. Er führte aus: „Sie ist eine Beleidigung der Größe Amerikas und entspricht nicht unseren Standards für Erfolg, Kreativität oder Exzellenz.“ Er bemängelte außerdem, man würde „kein Wort verstehen“, die Tanzeinlagen seien „einfach nur widerlich, besonders für die kleinen Kinder, die in den USA und auf der ganzen Welt zusehen“.