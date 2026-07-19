Stocksport-Boom: Europa kommt nach Oberwart

Kinder und Jugendliche sollen früh mit dem Stocksport in Berührung kommen. „Nicht jeder findet im Fußball seinen Platz. Aber jedes Kind soll die Chance haben, Teil eines Vereins zu sein. Gemeinschaft lernt man nicht am Handy“, ist Resch überzeugt. Dass dieser Weg funktioniert, zeigt sich auch sportlich. Die Herren feierten zuletzt den Landesmeistertitel samt Aufstieg, Nachwuchstalente wie Adrian Polster oder Laura Resch – sie hat sich für die EM qualifiziert – machen österreichweit auf sich aufmerksam.