Feuerwehrjugend: Ein Hobby für das ganze Leben

Dass sich regelmäßiges Training und Zusammenhalt auszahlen, bewies unter anderem die Bewerbsgruppe aus Steinbrunn, die sich nach acht Jahren wieder den Landessieg im Silberbewerb sichern konnte. Für Trainer Markus Ribits steckt hinter einem solchen Erfolg weit mehr als nur eine schnelle Zeit: „Ein Landessieg erfordert sehr viel Engagement und Leidenschaft des Trainerteams sowie eine Mannschaft, die gemeinsam an einem Ziel arbeitet.“