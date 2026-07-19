Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitgliederrekord

Feuerwehrjugend: Ein Hobby für das ganze Leben

Burgenland
19.07.2026 19:00
Nach acht Jahren holte Steinbrunn wieder den Landessieg bei den Jugend-Wettkämpfen.
Nach acht Jahren holte Steinbrunn wieder den Landessieg bei den Jugend-Wettkämpfen.(Bild: Burgenländischer Landesfeuerwehrverband)
Porträt von Lorenz Prünner
Von Lorenz Prünner

Mit mehr als 2600 Mädchen und Burschen zählt die Feuerwehrjugend so viele Jugendliche wie noch nie.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit mehr als 2600 Mitgliedern zählt die Feuerwehrjugend Burgenland so viele Jugendliche wie noch nie zuvor. Kameradschaft, Teamgeist und Verantwortung machen sie für viele Mädchen und Burschen zu einem besonderen Hobby. Die Jugendlichen lernen den Umgang mit Feuerwehrgeräten, beschäftigen sich mit Brandschutz und Erster Hilfe und werden auf den späteren Aktivdienst vorbereitet.

Gleichzeitig sorgen Übungen, Ausflüge und gemeinsame Freizeitaktivitäten dafür, dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt. So entstehen Freundschaften, die oft ein Leben lang halten.

Die FF Jugend Steinbrunn.
Die FF Jugend Steinbrunn.(Bild: Burgenländischer Landesfeuerwehrverband)

Wie gut die Jugendlichen ausgebildet sind, zeigte sich beim heurigen Feuerwehrjugendleistungsbewerb, an dem 235 Gruppen mit rund 1400 Mitgliedern teilnahmen.

Zitat Icon

Ein Landessieg erfordert sehr viel Engagement und Leidenschaft des Trainerteams sowie eine Mannschaft, die gemeinsam an einem Ziel arbeitet.

Markus Ribits, Trainer der FF-Jugend Steinbrunn

Bild: Burgenländischer Landesfeuerwehrverband

Dass sich regelmäßiges Training und Zusammenhalt auszahlen, bewies unter anderem die Bewerbsgruppe aus Steinbrunn, die sich nach acht Jahren wieder den Landessieg im Silberbewerb sichern konnte. Für Trainer Markus Ribits steckt hinter einem solchen Erfolg weit mehr als nur eine schnelle Zeit: „Ein Landessieg erfordert sehr viel Engagement und Leidenschaft des Trainerteams sowie eine Mannschaft, die gemeinsam an einem Ziel arbeitet.“

Stolzer Landesfeuerwehrkommandant
Auch Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf zeigt sich vom Nachwuchs begeistert: „Die Teilnehmer haben eindrucksvoll bewiesen, wie engagiert und bestens ausgebildet sie sind.“

Landesfeuerwehrkom- mandant Franz Kropf ist stolz auf den Feuerwehrnachwuchs.
Landesfeuerwehrkom- mandant Franz Kropf ist stolz auf den Feuerwehrnachwuchs.(Bild: OBI Alexander Flaschberger)

Die Jugendlichen selbst sind von ihrem Hobby begeistert. „Man bekommt vieles weitervermittelt, es macht viel Spaß und man lernt Kameradschaft und Gemeinschaft“, sagt Jana (13) aus Oslip.

Janis Strommer: „Feuerwehr ist mehr als nur ein Hobby.“
Janis Strommer: „Feuerwehr ist mehr als nur ein Hobby.“(Bild: Burgenländischer Landesfeuerwehrverband)

Janis (15) aus Steinbrunn ergänzt: „Ich finde die Feuerwehrjugend als Hobby so großartig, weil zum einen Kameradschaft vermittelt wird, zum anderen wird man auf den Ernstfall im Aktivdienst vorbereitet. Außerdem macht man viel Sport bei den Trainings und Bewerben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
19.07.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
20° / 28°
Symbol starke Regenschauer
Güssing
18° / 30°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
17° / 29°
Symbol starke Regenschauer
Neusiedl am See
19° / 29°
Symbol starke Regenschauer
Oberpullendorf
17° / 29°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
160.161 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
128.198 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
113.086 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2035 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1807 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1744 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Mehr Burgenland
Bei Fahndung verhaftet
41-Jähriger legte Brand bei Nachbarn und flüchtete
Krone Plus Logo
Haas und die Gruaberin
Wie zwei Blondinen Österreichs Kabarett erobern
Internationale Bühne
Stocksport-Boom: Europa kommt nach Oberwart
Arbeiten trotz Pension
Mit 79 Jahren ist noch lange nicht Schluss
Kritik an Reform
Doskozil fürchtet Spitalsabbau durch die Hintertür
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf