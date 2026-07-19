Mit 79 Jahren ist noch lange nicht Schluss

„Es ist furchtbar“

„Nur wenn ich fünf, sechs Sparrings am Tag habe, geht es mir gut. Wenn ich das nicht habe, ist es furchtbar“, erzählt sie. Auch bei Künstlern würde der Schaffensdrang nicht aufhören, nur weil sie ein gewisses Alter erreichen. Zwar sei sie mitunter am Abend „hundemüde“ und habe manchmal Sieben-Tage-Wochen. „Aber wenn ich eine Woche nichts mache, scharre ich schon wieder in den Startlöchern.“ Ihr Vorteil sei, dass sie sich mit Dingen beschäftige, die sie interessieren. Daher komme auch der innere Antrieb. „Wenn ich schwer körperlich arbeiten müsste, wäre das natürlich etwas anderes. Es hängt auch von der Arbeit selbst ab“, meint sie.