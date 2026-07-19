Kärntner und slowenische Wehren für Notfall bereit

„Meilenstein in der Geschichte“

„Bisher war die gesetzliche Grundlage für Feuerwehren, die Grenzen im Ernstfall zu passieren, nicht gegeben. Die Ausarbeitung unserer Nachbarn wird ein Meilenstein in der Geschichte“, ist Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel überzeugt. Über das Interreg-Projekt „Karamon“ konnte der Geopark Karawanken zwei Millionen Euro lukrieren – mehr als eine Million kommt den Wehren zugute. Hartmann: „Drohnen sind bei den Wehren in Prevalje, Feistritz ob Bleiburg und Eisenkappel bereits stationiert.“ Bis Herbst werden auch Großraumpumpen (330.000 Euro) für überflutete Flächen, zahlreiche Gerätschaften von Krampen über Nasssauger und Waldbrandpakete bis hin zu Motorsägen um rund 800.000 Euro angeschafft. „Das sind Gerätschaften, die wir bei Katastrophen-Einsätzen dringend benötigen“, weiß Skubel.