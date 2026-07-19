Motor lief, Fahrer schlief – seinen Rausch aus

Mit laufendem Motor stand ein Auto in Oberdrauburg in der Nacht auf Sonntag länger Zeit am Fahrbahnrand. Gegen 23.20 Uhr hielt die Polizei Nachschau und fand einen 27-Jährigen schlafend am Lenkerplatz vor.

Bei der Lenkerkontrolle wurde eine mittelgradige Alkoholisierung festgestellt. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 27-Jährige wird der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau angezeigt.