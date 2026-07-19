Koralmbahn war gesperrt: Personen im Gleisbereich

Zwischen Graz und Klagenfurt konnten Samstagabend stundenlang keine Züge verkehren: Personen hatten das Verbot, sich nicht im Gleisbereich aufzuhalten, ignoriert.
Wartezeiten beim Bahnfahren sind nicht wirklich ungewöhnlich, doch dieser Grund ist es schon: Samstag gegen 19.45 Uhr musste die Koralmbahnstrecke gesperrt, weil sich Menschen zwischen St. Paul im Lavanttal und der Steiermark im Gleisbereich bewegten; auch im Tunnel.
Sämtliche Zugverbindungen mussten für rund drei Stunden gestrichen werden. Schienenersatzverkehr gab es keinen. Die gestrandeten Passagiere mussten selbst Fahrzeuge organisieren.
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