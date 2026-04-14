Streit zwischen Doskozil und Bundes-SPÖ eskaliert

Das Ministerium spricht dagegen von „erheblichen inhaltlichen und verfahrensrechtlichen Bedenken“. Die Genehmigung der neuen Abteilung durch die Landesregierung sei ohne Beschluss in der Bundes- und Landes-Zielsteuerungskommission erfolgt. „Dieses Vorgehen widerspricht klar dem vorgesehenen Prozedere. Gerade wenn auf die Einhaltung von Vereinbarungen wie etwa beim Finanzausgleich für Gastpatientinnen und -patienten gepocht wird, muss das selbstverständlich auch in die andere Richtung gelten. Aus diesem Grund waren wir gezwungen, Einspruch zu erheben“, erklärte Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).