Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Herzchirurgie Oberwart

Streit zwischen Doskozil und Bundes-SPÖ eskaliert

Innenpolitik
14.04.2026 13:14
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Der Streit um die Herzchirurgie-Abteilung in Oberwart eskaliert. Die burgenländische Regierung unter Landeshauptmann Hans Peter Doskozil besteht auf einer eigenen Herzchirurgie im Burgenland. Die Warnung, dass die Fallzahlen zu niedrig seien und damit die Qualität nicht gehalten werden kann, lässt man nicht gelten.

0 Kommentare

„Der Blockadeversuch des Bundes ist kurzsichtig und richtet sich gegen die Versorgungssicherheit der Bevölkerung“, erklärt Klubobmann Roland Fürst und betont, dass das Burgenland bewusst den Weg eingeschlagen habe, die medizinische Versorgung eigenständig zu stärken. „Gerade vor dem Hintergrund zunehmender Probleme im bestehenden System – von Gastpatientenregelungen über Unterversorgung bis hin zu Zentralisierungstendenzen – ist es unsere Verantwortung, Versorgung vor Ort sicherzustellen und unabhängiger zu werden.“ 

Zitat Icon

Die Herzchirurgie wird es immer noch geben, da wird es diese Bundesregierung mit ihren besonderen Vertreterinnen nicht mehr geben.

Hans Peter Doskozil

Das Burgenland hat gegen die Empfehlungen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit (ÖSG) eine Herzchirurgie-Abteilung in Oberwart ins Leben gerufen. Das SPÖ-geführte Gesundheitsministerium legte daraufhin Einspruch gegen den Bewilligungsbescheid ein. Doskozil reagierte nur wenige Tage nach seiner Kehlkopfentfernung in einem schriftlichen Statement erbost und sprach von einer „inhaltsleeren und konzeptlosen Politik“.

Burgenlands SPÖ-Chef Doskozil attackiert die rote Ministerin Schumann.
Burgenlands SPÖ-Chef Doskozil attackiert die rote Ministerin Schumann.(Bild: Krone KREATIV/APA/HANS KLAUS TECHT, Imre Antal)
Landeshauptmann Doskozil (Mitte) mit dem ärztlichen Team
Landeshauptmann Doskozil (Mitte) mit dem ärztlichen Team(Bild: Landesmedienservice Burgenland/Stefan Wiesinger)

Fürst pocht darauf, dass das Projekt „umfassend geprüft, in der Landes-Zielsteuerungskommission einstimmig beschlossen und an die Bundesebene weitergeleitet“ worden sei. „Damit hat eine strukturierte Bedarfsprüfung im vorgesehenen System stattgefunden.“ Zusätzlich sei die medizinische Notwendigkeit auch extern bestätigt worden: „Ein unabhängiger Sachverständiger hat den Bedarf klar festgestellt, die prognostizierten Fallzahlen sind gegeben und sämtliche strukturellen Voraussetzungen erfüllt.“

Fürst verweist auf die reale Situation vieler Patienten: „Wir sprechen hier nicht über theoretische Planungen, sondern über konkrete Probleme: Wartezeiten von bis zu neun Monaten auf Herzoperationen, Abweisungen von Patientinnen und Patienten und steigender Bedarf durch die demografische Entwicklung.“ Zudem werde häufig übersehen, dass Oberwart nicht nur das Burgenland versorge: „Der Standort hat ein überregionales Einzugsgebiet. Es geht um Versorgungssicherheit für eine gesamte Region – nicht nur für ein Bundesland.“

Lesen Sie auch:
Babler und Hergovich sind nicht die besten Freunde
Machtkampf in NÖ
Hauen und Stechen in der SPÖ geht weiter
12.04.2026

Das Ministerium spricht dagegen von „erheblichen inhaltlichen und verfahrensrechtlichen Bedenken“. Die Genehmigung der neuen Abteilung durch die Landesregierung sei ohne Beschluss in der Bundes- und Landes-Zielsteuerungskommission erfolgt. „Dieses Vorgehen widerspricht klar dem vorgesehenen Prozedere. Gerade wenn auf die Einhaltung von Vereinbarungen wie etwa beim Finanzausgleich für Gastpatientinnen und -patienten gepocht wird, muss das selbstverständlich auch in die andere Richtung gelten. Aus diesem Grund waren wir gezwungen, Einspruch zu erheben“, erklärte Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Nur 306 Operationen statt erforderliche 500
Die überregionale Versorgungsplanung sehe eine Konzentration auf wenige, leistungsstarke Standorte für Herzchirurgie vor – aktuell neun im Bundesgebiet. Grundlage dafür ist der Österreichische Strukturplan Gesundheit (ÖSG), der als Qualitätskriterien ein Einzugsgebiet von mindestens 800.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie mindestens 500 Eingriffe pro Standort pro Jahr definiert. In Oberwart würden diese Vorgaben mit rund 377.000 Menschen und rund 306 Operationen klar unterschritten, hieß es. Weiters sei „kein ordnungsgemäßes Bedarfsprüfungsverfahren“ durchgeführt und zentrale Akteurinnen und Akteure wie Sozialversicherung und Wirtschaftskammer nicht eingebunden worden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
14.04.2026 13:14
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Hans Peter Doskozil
Burgenland
SPÖBMG
Regierung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“
Sämtlichen Schiffen soll die Durchfahrt untersagt werden. 
Ölpreise ziehen an!
Iran belächelt Trumps Hormuz-Blockade: „Viel Spaß“

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
717.052 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
111.912 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
106.956 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
6370 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2146 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1396 mal kommentiert
Mehr Innenpolitik
Diskutieren Sie mit!
Welche Rolle darf Religion in der Politik spielen?
Netzwerk kritisiert:
„Sparpaket belastet Arme stärker als Reiche“
Herzchirurgie Oberwart
Streit zwischen Doskozil und Bundes-SPÖ eskaliert
SPÖ ortet „Skandal“
Spritpreisbremse gelockert: Sonderprüfung bei OMV
Studenten gesucht
Russland will Gamer zu Drohnenpiloten ausbilden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf