„Vor meiner Tochter möchte ich nicht weinen“

„Jetzt fühlt sich das Haus so leer an“

„Unsere Tochter soll mutig durchs Leben gehen, hat er immer gesagt. Er war immer der Starke, wollte die ganze Welt entdecken – und genau so wollte er auch unsere Tochter erziehen“, erzählt Elisabeth im emotionalen Gespräch mit der „Krone“ – es fließen Tränen, Gänsehaut fährt auf. „Vor meiner Tochter lasse ich mir nichts anmerken. Sie hält es nicht aus, wenn ich weine oder traurig bin. Erst wenn sie schläft, kann ich mit meinen Gefühlen allein sein.“