Persönliche Finanzen: Welcher Geld-Typ sind Sie?

Tipps und Hilfestellungen

Das neueste Angebot heißt „Finanz-Check“ und ist ein Tool, mit dem man herausfindet, wie es um die eigenen Finanzen steht – kostenlos, anonym und mit maßgeschneiderten Tipps, wie man es besser machen kann. In nur wenigen Minuten gibt es Hilfestellungen, etwa in Form von „Daumenregeln“. Die Nutzer werden dabei einem von drei Geld-Typen zugeordnet und erhalten im Anschluss individuelle Wegweiser, zugeschnitten auf die Themen, die sie interessieren und beschäftigen. „Um die richtigen Geldentscheidungen zu treffen, braucht man kein Studium. Man braucht nur seine eigenen Gewohnheiten und die Einstellungen rund ums Geld kennen“, schildert. Arbeiterkammer-Expertin Stefanie Vlasits. Mit dem Finanz-Check stelle man dafür ein Werkzeug zur Verfügung. „Man muss es nur nutzen“, so Vlasits.