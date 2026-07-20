Kleinkinder vernachlässigt und geschlagen

Angeklagt ist auch der Vater (32) eines der Buben, bei dem die Drei wochenweise zu Gast waren. Das Paar ist mittlerweile getrennt, und das merkt man vor Gericht. Die beiden belasten einander ausschließlich gegenseitig. Er sagt: „Mein Erziehungsstil war normal. Sie war überfordert und aufbrausend.“ Sie sagt: „Er hat ihnen laufend Watschen gegeben, ich nie.“ Er sagt: „Umgekehrt war’s.“ Sie sagt: „Sie haben oft mit dem Essen gespielt. Dann wollte ich ihnen Grenzen setzen und es gab manchmal kein Nachtmahl.“ Er sagt: „Wenn sie nicht daheim war, waren die Kinder lebensfroh, fröhlich und glücklich.“