Spielen soll bald wieder erlaubt sein

Kinder nicht Leidtragende

Das 490 Quadratmeter große Areal befindet sich auf einem Grundstück der Pfarre. Die EBSG verfügt dort über ein Baurecht und unterstützt das Projekt, indem sie einen Teil der Fläche für den neuen Spielplatz zur Verfügung stellt. Die Stadt übernimmt die Errichtung und Gestaltung der Anlage. „Für uns war klar, dass die Kinder nicht die Leidtragenden dieser Entwicklung sein dürfen. Deshalb haben wir unmittelbar nach dem Abbau begonnen, nach einer Lösung zu suchen“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner.