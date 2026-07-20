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Spielplatz entfernt

Spielen soll bald wieder erlaubt sein

Burgenland
20.07.2026 10:58
Neuer Standort: Hermann Nährer, Thomas Steiner und Werner Fleischhacker mit dem Plan für den ...
Neuer Standort: Hermann Nährer, Thomas Steiner und Werner Fleischhacker mit dem Plan für den neuen Spielplatz.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Ein positives Ende zeichnet sich nun ab, nachdem in Eisenstadt die Entfernung eines beliebten Kinderspielplatzes in einer Wohngegend Verwunderung ausgelöst hatte.

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Die Sache hatte im März für Unmut und traurige Kinderaugen gesorgt. Der Spielplatz hatte sich in einer Wohnsiedlung befunden und war entsprechend beliebt gewesen. Allerdings hatte es sich um einen Privatspielplatz im Eigentum einer Wohnbaugenossenschaft gehandelt. Gedacht war dieser nur für die eigenen Mieter in der angrenzenden Wohnanlage. Wenig überraschend spielten aber auch andere Kinder dort mit Sandschaufeln und Spielzeug-Lastern.

Anrainerbeschwerden
Die Folge war, dass es zu Anrainerbeschwerden kam. Auch das Einzäunen des Spielplatzes änderte nichts an der Situation. Nach längeren Diskussionen mussten die Spielgeräte abgebaut werden, die Fläche wurde per Bagger planiert – und die Kinder verloren einen Platz zum Spielen und Toben.

Neuer Standort
Jetzt soll die Sache aber dennoch ein positives Ende finden. Mittlerweile wurde ein neuer Standort für den Spielplatz gefunden. Und dieser soll – anders als der vorige – allen Kindern und Familien zugänglich sein.

Kinder nicht Leidtragende
Das 490 Quadratmeter große Areal befindet sich auf einem Grundstück der Pfarre. Die EBSG verfügt dort über ein Baurecht und unterstützt das Projekt, indem sie einen Teil der Fläche für den neuen Spielplatz zur Verfügung stellt. Die Stadt übernimmt die Errichtung und Gestaltung der Anlage. „Für uns war klar, dass die Kinder nicht die Leidtragenden dieser Entwicklung sein dürfen. Deshalb haben wir unmittelbar nach dem Abbau begonnen, nach einer Lösung zu suchen“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner.

Eröffnung im September
Die Bauarbeiten laufen bereits, die Eröffnung ist für September vorgesehen. Rund 155 Quadratmeter werden als Spielfläche gestaltet, der überwiegende Teil bleibt als großzügige Grün- und Aufenthaltsfläche erhalten.

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