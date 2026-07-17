Alte Politiker-Sessel werden jetzt zu Taschen

In der Geschützen Werkstätte nähen Mitarbeiter das alte Leder vom NÖ-Landtagssaal um. Durch das Recyclen wird wohl vom Landtag nicht das ganze Umbau-Budget benötigt werden.
Fast 30 Jahre lang haben niederösterreichische Politiker auf den grünen Ledersesseln Platz genommen. Jetzt wird der Landtagsaal modernisiert und damit heller. „Da hätte das dunkelgrüne Leder nicht mehr gepasst“, erklärt Landtagspräsident Karl Wilfing, nicht nur aus modischer Perspektive: „Wir wollen den Umbau auch nachhaltig gestalten“.
In den Geschützen Werkstätten im Süden St.Pöltens arbeiten nun bereits fleißige Mitarbeiter an den Produkten, die aus dem alten Leder entstehen. Laptoptaschen, Stifte-Etuis – aus robusten qualitativen Leder lässt sich viel machen. Eine Laptoptasche zu nähen, dauert um die 30 Minuten, erklärt eine Näherin vor Ort. In der Werkstätte arbeiten 500 Menschen in verschiedenen handwerklichen Bereichen, 75 Prozent davon sind Menschen mit einer Beeinträchtigung.
Umbau bis Dezember 2027
Momentan tagt die Landesregierung im Ausweichquartier, das deutlich „kuscheliger“ ist als der große Saal. Bis Dezember 2027 wird Politik in Niederösterreich also noch auf engstem Raum gemacht werden. Beim Design des neuen Saals sind die Abgeordneten mit ihren Stühlen den Fenstern – also sinnbildlich der Bevölkerung – zugewandt. Und auch das Design der neuen Taschen aus dem alten Leder ist durchdacht: die NÖ-Landesflagge wurde im Produkt integriert. „Die Taschen werden wir dann eventuell auch Gästen der Regierung schenken“, freut sich Wilfing.
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