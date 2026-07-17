Alte Politiker-Sessel werden jetzt zu Taschen

Umbau bis Dezember 2027

Momentan tagt die Landesregierung im Ausweichquartier, das deutlich „kuscheliger“ ist als der große Saal. Bis Dezember 2027 wird Politik in Niederösterreich also noch auf engstem Raum gemacht werden. Beim Design des neuen Saals sind die Abgeordneten mit ihren Stühlen den Fenstern – also sinnbildlich der Bevölkerung – zugewandt. Und auch das Design der neuen Taschen aus dem alten Leder ist durchdacht: die NÖ-Landesflagge wurde im Produkt integriert. „Die Taschen werden wir dann eventuell auch Gästen der Regierung schenken“, freut sich Wilfing.