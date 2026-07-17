Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grünes Leder

Alte Politiker-Sessel werden jetzt zu Taschen

Niederösterreich
17.07.2026 16:00
Das alte Leder hat lange gehalten – doch jetzt wird der Sitzungsaal renoviert – das Leder wird ...
Das alte Leder hat lange gehalten – doch jetzt wird der Sitzungsaal renoviert – das Leder wird aber nicht weggeworfen.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

In der Geschützen Werkstätte nähen Mitarbeiter das alte Leder vom NÖ-Landtagssaal um. Durch das Recyclen wird wohl vom Landtag nicht das ganze Umbau-Budget benötigt werden. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Fast 30 Jahre lang haben niederösterreichische Politiker auf den grünen Ledersesseln Platz genommen. Jetzt wird der Landtagsaal modernisiert und damit heller. „Da hätte das dunkelgrüne Leder nicht mehr gepasst“, erklärt Landtagspräsident Karl Wilfing, nicht nur aus modischer Perspektive: „Wir wollen den Umbau auch nachhaltig gestalten“. 

In den Geschützen Werkstätten im Süden St.Pöltens arbeiten nun bereits fleißige Mitarbeiter an den Produkten, die aus dem alten Leder entstehen. Laptoptaschen, Stifte-Etuis – aus robusten qualitativen Leder lässt sich viel machen. Eine Laptoptasche zu nähen, dauert um die 30 Minuten, erklärt eine Näherin vor Ort. In der Werkstätte arbeiten 500 Menschen in verschiedenen handwerklichen Bereichen, 75 Prozent davon sind Menschen mit einer Beeinträchtigung.

Bürgermeister Matthias Stadler (r.), und NÖ-Landtagspräsidenten Karl Wilfing und Gottfried ...
Bürgermeister Matthias Stadler (r.), und NÖ-Landtagspräsidenten Karl Wilfing und Gottfried Waldhäusl beim Besuch der Werkstätte.(Bild: NLK Burchhart)

Umbau bis Dezember 2027
Momentan tagt die Landesregierung im Ausweichquartier, das deutlich „kuscheliger“ ist als der große Saal. Bis Dezember 2027 wird Politik in Niederösterreich also noch auf engstem Raum gemacht werden. Beim Design des neuen Saals sind die Abgeordneten  mit ihren Stühlen den Fenstern – also sinnbildlich der Bevölkerung – zugewandt.  Und auch das Design der neuen Taschen aus dem alten Leder ist durchdacht: die NÖ-Landesflagge wurde im Produkt integriert. „Die Taschen werden wir dann eventuell auch Gästen der Regierung schenken“, freut sich Wilfing.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
17.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
140.245 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
120.570 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
103.803 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1534 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
899 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Steiermark
Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab
763 mal kommentiert
Der Regen der letzten Stunden hat sie Situation nicht entschärft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf