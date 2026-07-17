„Besonders gefährlich“: Russe attackiert Beamte

Ein russischer Häftling ließ in der Justizanstalt (JA) Stein seine Fäuste sprechen. Zwei Beamte wurden dabei verletzt. Bereits zuvor soll es in der JA Innsbruck mit dem als „besonders gefährlich“ eingestuften Russen Probleme gegeben haben, weshalb er vor Kurzem nach Krems verlegt worden war. Dort kam es erst vorige Woche zu einem gewalttätigen Übergriff des 23-Jährigen auf eine Justizwachebeamtin.