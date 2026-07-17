Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Justizanstalt Stein

„Besonders gefährlich“: Russe attackiert Beamte

Niederösterreich
17.07.2026 17:09
Der als „besonders gefährlich“ eingestufte Russe attackierte in der JA Stein zwei ...
Der als „besonders gefährlich“ eingestufte Russe attackierte in der JA Stein zwei Justizwachebeamte(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Ein 23-jähriger Häftling prügelt auf zwei Justizwachebeamte im Gefängnis in Krems-Stein ein. Einer der beiden Justizwachebeamte (39) wurde von dem aggressiven Häftling durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt, der zweite (44) erlitt eine Rippenprellung. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein russischer Häftling ließ in der Justizanstalt (JA) Stein seine Fäuste sprechen. Zwei Beamte wurden dabei verletzt. Bereits zuvor soll es in der JA Innsbruck mit dem als „besonders gefährlich“ eingestuften Russen Probleme gegeben haben, weshalb er vor Kurzem nach Krems verlegt worden war. Dort kam es erst vorige Woche zu einem gewalttätigen Übergriff des 23-Jährigen auf eine Justizwachebeamtin.

Wenige Tage später dann die nächste Attacke: „Ohne ersichtlichen Grund und ohne Vorankündigung“ verletzte er durch Faustschläge ins Gesicht und in die Rippen zwei Beamte, berichtet NÖ-Justizwachegewerkschafter Wolfgang Graf. Erst sechs Beamte und ein Taser konnten ihn stoppen.

Lesen Sie auch:
In der Justizanstalt Stein attackierte der verurteilte Mörder einen Mithäftling.
Justizanstalt Stein
Dreifacher Mörder rammt Häftling Messer in Wange
03.09.2025
Krone Plus Logo
Panzerfaust traf Haus
So erteilte Häftling Mordaufträge aus Zelle heraus
17.05.2025


Personalmangel in Justizanstalt Stein spürbar
Für Graf sei der Zwischenfall „die Konsequenz der Personalpolitik“ – so seien Planstellen in Stein nur zu 84 Prozent besetzt. Zur Urlaubszeit sei der Personalmangel besonders spürbar. So lasse sich das System nicht aufrechterhalten. Auch die zuständige Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) fürchtet, dass sich derartige Vorfälle wiederholen. Laut Justizministerium war bei der konkreten Amtshandlung das notwendige und vorgesehene Justizwache-Personal in ausreichender Anzahl vor Ort. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
17.07.2026 17:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
140.651 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
121.599 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
104.094 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1534 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
984 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Steiermark
Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab
767 mal kommentiert
Der Regen der letzten Stunden hat sie Situation nicht entschärft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf