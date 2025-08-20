Von Kuh zerquetscht – Meisterleistung bei Not-OP!

Die junge Landwirtin und Dreifach-Mama war, wie berichtet, am Montag gegen 11 Uhr auf ihrem Bauernhof im Bezirk Klagenfurt-Land von einer Kuh angegriffen und gegen ein eisernes Stalltor gedrückt worden. Trotz heftigster Schmerzen und schwerer innerer Verletzungen fand die Frau noch die Kraft, selbst den Notruf zu wählen. „Ein Schritt, der ihr vermutlich das Leben rettete“, so Chirurgie-Professor Reinhard Mittermair.