Wie ein Chefarzt die Kärntner Chirurgie veränderte

„Krone“:Herr Professor Mittermair, haben Sie sich die Rolle als Chefarzt in Klagenfurt so vorgestellt?

Reinhard Mittermair: Nun, es ist alles besser gelaufen als gedacht. Die Unterstützung von den Chefärzten im Klinikum sowie von der Kabeg war überragend. So war es auch möglich, dass wir in kürzester Zeit ein Bauch- und Pankreas-Tumorzentrum etablieren konnten. Die Rolle als Chef, die Mitarbeiter zu fordern und fördern, war für mich immer ein wichtiger Aspekt. Natürlich war und bin ich streng, aber wer mein Motto „Wie wollen Sie selber behandelt werden, wie wollen Sie Ihre Mutter behandeln“ befolgt, der hat ein sehr gutes Auskommen.