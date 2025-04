„Schnupperhaft“: OÖVP blitzt bei eigener Partei ab

Was tun gegen die steigende Zahl an Straftaten von unter 14-Jährigen? In Oberösterreich propagiert die ÖVP gebetsmühlenartig die Senkung des Strafmündigkeitsalters als Teil der Lösung. Zuständig dafür ist der Bund – und dort stimmte die ÖVP im Justizausschuss gerade gegen einen entsprechenden Antrag.