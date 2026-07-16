So aktiv sind die Landtagsparteien im Sommer

Tour und Klubsitzung

ÖVP-Obmann Christoph Zarits wird im Sommer seine Bezirkstour fortsetzen, die er bereits vor einigen Wochen begonnen hat. „Gespräche mit Bürgern und Funktionären stehen dabei im Mittelpunkt“, erklärt Landesgeschäftsführer Matthias Wukitsch. Zu Besuch kommen im Laufe des Sommers auch Vertreter der Bundesregierung. So ist etwa Kanzler Christian Stocker am Freitag im Südburgenland zu Gast. Inhaltlich will sich die ÖVP in den nächsten Wochen weiter den Landesfinanzen und dem Seniorenhaus Rudersdorf widmen. Dazu ist es auch eine Klubsitzung angesetzt.