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Touren, Schulungen

So aktiv sind die Landtagsparteien im Sommer

Burgenland
16.07.2026 06:00
(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Veranstaltungen in den Bezirken, inhaltliche Arbeiten und so manche Tour stehen bei den burgenländischen Landtagsparteien in den nächsten Wochen auf dem Programm. 

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Für die SPÖ steht die interne Vorbereitung auf die Gemeinderatswahl 2027 im Mittelpunkt. Einen ersten Vorgeschmack gibt es am 13. September in Deutschkreutz bei der Bürgermeisterwahl. Mit Kandidat Jürgen Hofer hofft die SPÖ nach 24 Jahren wieder den Bürgermeistersessel in der Weinbaugemeinde zu erobern.

Die SPÖ-Landesgeschäftsführer Friedl und Radlspäck legen den Fokus auf die Gemeinderatswahl 2027
Die SPÖ-Landesgeschäftsführer Friedl und Radlspäck legen den Fokus auf die Gemeinderatswahl 2027(Bild: Philipp Wagner)

„Außerdem werden die Ort- und Bezirksparteien im Sommer wieder zahlreiche Veranstaltungen durchführen“, schildert Landesgeschäftsführer Fritz Radlspäck. Eine Tour ist erst für den Herbst geplant: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil soll – wenn seine Genesung abgeschlossen ist – ab September mit Funktionären der Basis zusammentreffen.

Parteitag im Fokus
Bei den Freiheitlichen steht die Vorbereitung auf den Landesparteitag am 18. Oktober im Vordergrund. „Ebenso gibt es bei uns inhaltliche Schulungen für Funktionäre“, erklärt Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej. Über die Bühne gehen soll der Parteitag entweder im Mittel- oder im Südburgenland. Zudem werden wieder freiheitliche Orts- und Bezirksgruppen zu Stammtischen und Festen einladen. „Wir planen zum Sommerende noch eine größere Veranstaltung im Nordburgenland“, so Smolej.

Die FPÖ bereitet den Landesparteitag vor – zuletzt tagte man 2023. Landesgeschäftsführer Smolej ...
Die FPÖ bereitet den Landesparteitag vor – zuletzt tagte man 2023. Landesgeschäftsführer Smolej mit Landesobmann Petschnig, Klubchef Ries und Generalsekretär Schnedlitz von der Bundespartei.(Bild: Christoph Miehl)

Tour und Klubsitzung
ÖVP-Obmann Christoph Zarits wird im Sommer seine Bezirkstour fortsetzen, die er bereits vor einigen Wochen begonnen hat. „Gespräche mit Bürgern und Funktionären stehen dabei im Mittelpunkt“, erklärt Landesgeschäftsführer Matthias Wukitsch. Zu Besuch kommen im Laufe des Sommers auch Vertreter der Bundesregierung. So ist etwa Kanzler Christian Stocker am Freitag im Südburgenland zu Gast. Inhaltlich will sich die ÖVP in den nächsten Wochen weiter den Landesfinanzen und dem Seniorenhaus Rudersdorf widmen. Dazu ist es auch eine Klubsitzung angesetzt.

ÖVP-Spitze: Parteichef Zarits und Landesgeschäftsführer Wukitsch.
ÖVP-Spitze: Parteichef Zarits und Landesgeschäftsführer Wukitsch.(Bild: Harald Schume)

Direkter Austausch mit Bürgern
Auf Sommertour sind bei den Grünen Klubobfrau Margit Paul-Kientzl und Landtagsabgeordneter Philipp Juranich. Unter dem Motto „Zuhören & Z‘sammsitzen“ warten Termine in allen Bezirken des Landes .

Grüne auf Tour: Klubchefin Paul-Kientzl und Abgeordneter Juranich.
Grüne auf Tour: Klubchefin Paul-Kientzl und Abgeordneter Juranich.(Bild: Ralph Martin Darabos)

„Gerade im direkten Austausch erfährt man oft sehr konkret, wo der Schuh drückt und welche Themen wir in unsere politische Arbeit mitnehmen müssen“, so Paul-Kientzl. Den Auftakt gibt es am Donnerstag im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Mit dabei sind Bundessprecherin Leonore Gewessler und Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner

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