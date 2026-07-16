Acoustic Lakeside startet ins Jubiläumswochenende

Seit 20 Jahren rocken in Sittersdorf Musiker aus aller Welt die Bühne. Am Freitag startet das „Acoustic Lakeside“, ein Festival, das längst mehr ist als ein bloßer Konzertreigen.
Unser Herzblut, unsere Hingabe und Leidenschaft gehört dir, geliebtes Acoustic Lakeside Festival!“ – ein Satz auf der Homepage des beliebten Musikereignisses, der nicht nur das Event, sondern auch das Team dahinter perfekt beschreibt. Mit Freitag geht das „musikalische Familienfest am See“ offiziell ins nächste Rennen.
Jubiläum mit britischem Skandalrocker
Das „Acoustic Lakeside“ entstand vor mittlerweile 20 Jahren als kleiner Konzertreigen am Sonnegger See in Sittersdorf – damals vor allem aus Ärger über ein fehlendes Angebot in der Region und dem Wunsch, gute Musik mit einer besonderen Atmosphäre zu verbinden. Deswegen wurde der Verein „Acoustic Lakeside“ gegründet, der noch heute für das Indie-Rock-Festival verantwortlich ist.
Knapp 400 ehrenamtliche Vereinsmitglieder arbeiten nicht nur an den drei Konzerttagen, sondern vor allem in der Vorbereitung mit. Seit Tagen werden Bühnen und Rahmenprogramm aufgebaut, Kabelkanäle gegraben und Infrastruktur organisiert.
Eine Besonderheit ist nicht nur die Musik. Gespielt wird, wie der Name schon sagt, vorrangig akustisch. Auf der Bühne stehen Nachwuchstalente, heuer aber auch ein ganz besonderer Star: Der britische Skandal-Rocker Peter Doherty kommt am Samstag mit seinen „Babyshambles“! Rund um die Konzerte gibt es Yoga, Kinderprogramm und mehr.Elisabeth Nachbar
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