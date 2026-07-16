Acoustic Lakeside startet ins Jubiläumswochenende

Jubiläum mit britischem Skandalrocker

Das „Acoustic Lakeside“ entstand vor mittlerweile 20 Jahren als kleiner Konzertreigen am Sonnegger See in Sittersdorf – damals vor allem aus Ärger über ein fehlendes Angebot in der Region und dem Wunsch, gute Musik mit einer besonderen Atmosphäre zu verbinden. Deswegen wurde der Verein „Acoustic Lakeside“ gegründet, der noch heute für das Indie-Rock-Festival verantwortlich ist.