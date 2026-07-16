„Hat den Sieg gekostet!“ Heftige Kritik an Tuchel

Der „Telegraph“ prophezeite gar: „Die Vorwürfe werden noch Jahre anhalten.“ Ex-Kicker Chris Sutton sprach von einer „taktischen Katastrophe“. Tuchel selbst meldete sich schließlich auch zu Wort: „Im Moment bereue ich nichts. Man kann das mit einer Million Trainern diskutieren, aber ich muss auf dem Platz eine Entscheidung treffen. Ich habe mich für eine bestimmte Vorgehensweise entschieden. Das liegt in meiner Verantwortung“, zog der 52-Jährige ein erstes Fazit.