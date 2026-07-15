ORF Burgenland bald mit einer Frau an der Spitze?

Aussichtsreiche Kandidatin

Pauer-Gerbavsits hatte sich bereits als 2021 als Landesdirektorin beworben und startet nun einen neuen Anlauf, wie sie bestätigt. Die 55-Jährige ist das wohl bekannteste Gesicht der Sendung „Burgenland heute“ und seit mehr als 30 Jahren beim ORF tätig, davon zehn Jahre als Chefin vom Dienst. 2019 war sie Journalistin des Jahres, zusätzlich verfügt sie über ein breites Netzwerk in Politik, Kultur und Gesellschaft. Zu ihrer Bewerbung wollte sie nichts Näheres sagen und verwies auf das Auswahlverfahren. Sie gilt als sehr aussichtsreiche Kandidatin.