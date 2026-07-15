Landwirtschaftskammer hat Sorgen um Getreidebauern

Bangen um die Versorgungssicherheit

Die Produktionskosten seien viel höher als die Erlöse. „Und das mittlerweile schon ein paar Jahre, denn seit 2024 sind die Preise für Getreide im Keller“, so Berlakovich. „Wenn die Landwirte keine Unterstützung bekommen, werden viele Betriebe aufhören und auf lange Sicht gesehen, steht unsere Versorgungssicherheit auf dem Spiel.“ Derzeit wird im Burgenland von den 155.000 Hektar Ackerflächen ein Drittel mit Getreide bewirtschaftet.