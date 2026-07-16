Dieser Kaulitz-Zwilling ist am besten bestückt

Paradiesvogel Bill macht eine Penis-Pause, um sich vor schlechten Beziehungen zu schützen, Tom verrät, dass seine Schäferstündchen mit Ehefrau Heidi Klum sehr viel länger als die in Deutschland durchschnittlichen zwölf Minuten dauern und die Brüder werden ärztlich ermahnt, weniger Fastfood zu essen, um ihr Bauchfett zu reduzieren. Bei der selben Gesundenuntersuchung wird auch ein pikantes Detail offenbart: Von den Zwillingen hat Bill den größeren Penis: „Das hat Tom geärgert“, ist er sich sicher. Die acht kunterbunten und rasanten Folgen bieten wunderbares Kaulitz-Chaos von der Ferrari-Auktion bis zum Elefantenfüttern und sind in jeder Minute unterhaltsam. Hochwertig produziert und oft sehr witzig geschnitten hebt sich „Kaulitz & Kaulitz“ auch von anderen billig produzierten Realityshows ab.