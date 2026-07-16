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Dieser Kaulitz-Zwilling ist am besten bestückt

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16.07.2026 05:00
In Afrika engagieren sich Bill und Tom Kaulitz für Tierschutz.
In Afrika engagieren sich Bill und Tom Kaulitz für Tierschutz.(Bild: Netflix)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Wie Pech und Schwefel und doch wie Feuer und Wasser: Die Tokio-Hotel-Zwillinge zanken, feiern und lieben sich nun schon durch die dritte Staffel „Kaulitz & Kaulitz“ auf Netflix – und fad wird’s nicht. Wir erfahren, wer mehr in der Hose hat, wieviel die Brüder heute noch mit dem „Monsun“-Hit verdienen und wie standhaft Tom in Heidi Klums Bett sein muss. 

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Lange Zeit gab es kaum etwas Uncooleres als Tokio Hotel, außer vielleicht, ein Tokio-Hotel-Fan zu sein. Doch Bill und Tom Kaulitz, die vor über 20 Jahren mit dem Hit „Durch den Monsun“ über Nacht berühmt wurden, haben in den letzten Jahren ihr Image um 180 Grad gedreht. Mittlerweile sind sie „Everybody’s Darling“, ihr Podcast und ihre Band sind höchst erfolgreich, es regnet Preise und im Dezember werden sie sogar „Wetten, dass..?“ aus der Versenkung holen.

Anteil am Imagewandel hat wohl auch die Netflix-Realityshow „Kaulitz & Kaulitz“. Darin zeigen die Zwillingsbrüder nicht nur ihr Jetset-Leben von L. A. bis Berlin, sondern lassen uns auch an Krisen, Liebeskummer, heftigen Streits und Arztbesuchen teilhaben. In der dritten Staffel, die ab 23. Juli verfügbar ist, wird es offenherzig wie nie.

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Paradiesvogel Bill macht eine Penis-Pause, um sich vor schlechten Beziehungen zu schützen, Tom verrät, dass seine Schäferstündchen mit Ehefrau Heidi Klum sehr viel länger als die in Deutschland durchschnittlichen zwölf Minuten dauern und die Brüder werden ärztlich ermahnt, weniger Fastfood zu essen, um ihr Bauchfett zu reduzieren. Bei der selben Gesundenuntersuchung wird auch ein pikantes Detail offenbart: Von den Zwillingen hat Bill den größeren Penis: „Das hat Tom geärgert“, ist er sich sicher. Die acht kunterbunten und rasanten Folgen bieten wunderbares Kaulitz-Chaos von der Ferrari-Auktion bis zum Elefantenfüttern und sind in jeder Minute unterhaltsam. Hochwertig produziert und oft sehr witzig geschnitten hebt sich „Kaulitz & Kaulitz“ auch von anderen billig produzierten Realityshows ab.

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Man darf sich schon jetzt auf die nächste Staffel freuen, wenn wir hinter die Kulissen der „Wetten, dass..?“-Produktion blicken werden – das Drama ist vorprogrammiert.

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