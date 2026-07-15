Gemeinnütziger Wohnbau: SPÖ-Initiative für Reform

„Bei der Finanzierung sollten statt drei mindestens fünf Angebote eingeholt werden müssen“, erklärt Peterl. Gleichzeitig sollen die Genossenschaften nicht mehr auf flexible Zinsen und Kletterdarlehen, bei denen die Rückzahlungsraten über die Laufzeit ansteigen, zurückgreifen dürfen. Die SPÖ Burgenland tritt zudem für eine bundesweite Umsetzung ihres Konzepts zum Eigentumserwerb ein. Über die So Wohnt Burgenland GmbH (SOWO) errichtet das Land Wohnungen, die über die Mietzahlungen schrittweise ins Eigentum der Bewohner übergehen. Dabei wird beim Erwerb der Errichtungspreis herangezogen und nicht der Verkehrswert.