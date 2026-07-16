Argentinien droht nach umstrittener Aktion Ärger

Ihre emotionale Jubelfeier nach dem 2:1-Sieg im WM-Halbfinale gegen England könnte argentinischen Spielern noch Ärger einbringen. Lisandro Martinez und Giovani Lo Celso hielten im Stadion ein Transparent hoch mit der Aufschrift „Las Malvinas Son Argentinas“ („Die Falklandinseln gehören zu Argentinien“). Das FIFA-Reglement untersagt das Verbreiten von politischen und religiösen Botschaften im Rahmen der WM. Eine Stellungnahme des Weltverbandes gab es zunächst nicht.
Das britische Überseegebiet wenige hundert Kilometer vor der Spitze Südamerikas wird seit Jahrzehnten auch von Argentinien beansprucht. Am 2. April 1982 hatte der Krieg um die Falklandinseln, die im argentinischen Sprachgebrauch nur als Malvinas bezeichnet werden, mit der Besetzung durch argentinische Soldaten begonnen. Gut 900 Soldaten hatten in der militärischen Auseinandersetzung über 74 Tage ihr Leben gelassen, fast zwei Drittel davon waren Argentinier gewesen.
Argentiniens Vizepräsidentin Victoria Villarruel hatte vor der Partie einmal mehr an den Falkland-Krieg erinnert. Gegen England gehe es immer um mehr, sagte sie. Villarruels Äußerungen standen im starken Kontrast zu denen des argentinischen Teamchefs Lionel Scaloni, mehreren Spielern und auch Kriegsveteranen, die versucht hatten, die politische und historische Bedeutung des Spiels herunterzuspielen.
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