„Diese Unfälle haben die Situation weiter erhitzt“

Dr. Helmut Marko, lange Jahre Mastermind bei Red Bull, weiß um die schwierige Situation von Verstappen. Der „Krone“ erklärt er, welche Veränderungen in Spa warten und bis wann Max „durchbeißen“ muss.
Dass der private Besuch bei den Verstappens (Max’ Schwester Victoria heiratete Tom Heuts auf dem Anwesen Château Neercanne in Maastricht) samt einem Foto mit Papa Jos und Manager Raymond Vermeulen die Spekulationen um die Zukunft des vierfachen Weltmeisters Max so durch die Decke jagen würden, hätte Dr. Helmut Marko nie gedacht. „Unglaublich, diese Tragweite, dabei bin ich jedes Jahr einmal bei den Verstappens“, sagte der Steirer im Gespräch mit der „Krone“. Lächelnder Nachsatz: „Jos ist in den Niederlanden eben ein wirklich großer Name – und meiner vielleicht auch ...“
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