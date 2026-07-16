„Diese Unfälle haben die Situation weiter erhitzt“

Dass der private Besuch bei den Verstappens (Max’ Schwester Victoria heiratete Tom Heuts auf dem Anwesen Château Neercanne in Maastricht) samt einem Foto mit Papa Jos und Manager Raymond Vermeulen die Spekulationen um die Zukunft des vierfachen Weltmeisters Max so durch die Decke jagen würden, hätte Dr. Helmut Marko nie gedacht. „Unglaublich, diese Tragweite, dabei bin ich jedes Jahr einmal bei den Verstappens“, sagte der Steirer im Gespräch mit der „Krone“. Lächelnder Nachsatz: „Jos ist in den Niederlanden eben ein wirklich großer Name – und meiner vielleicht auch ...“