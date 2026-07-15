Täter nach brutalem Überfall ausgeforscht

Im Juni 2025 wurde ein damals 88-jähriger Mann in seinem Wohnhaus in Oberloisdorf (Bezirk Oberpullendorf) im Burgenland attackiert und beraubt. Nun konnte die Polizei drei rumänische Staatsbürger als Täter ausforschen und verhaften.
Der 88-Jährige hatte eigentlich auf seinen Getränkehändler gewartet, als es an der Tür läutete und zwei Männer in sein Haus stürmten. Er wurde von ihnen an einen Sessel gefesselt, geknebelt und dabei leicht verletzt.
Die beiden Täter durchstöberten danach das Haus. Sie fanden lediglich eine niedrige dreistellige Summe Bargeld und flüchteten damit. Gefunden wurde der gefesselte Pensionist schließlich vom Getränkehändler, der die Rettungskette in Gang setzte.
Festnahmen in Tschechien
Im Zuge der Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei, zunächst den Lenker eines verdächtigen Fahrzeugs auszuforschen. Durch die intensive Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden konnten schließlich insgesamt drei Tatverdächtige identifiziert und in Tschechien festgenommen werden.
Es handelt sich dabei um drei rumänische Staatsangehörige im Alter von 37, 45 und 55 Jahren. Der 55-Jährige steht im Verdacht, das Tatfahrzeug gelenkt zu haben, während die beiden weiteren Männer als unmittelbare Täter verdächtig sind.
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