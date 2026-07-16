Europäische Traumtänzer

Wir sollten weniger über Aufrüstung reden, sondern versuchen, mit Kreml-Chef Putin ins Gespräch zu kommen, vielleicht könnten wir dann einmal sogar über Abrüstung sprechen, hat Armin Laschet in seiner Funktion als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des deutschen Bundestages jüngst gesagt und dafür auffallend viel Zuspruch von Militärexperten erhalten. Dabei könnte man Laschet als Traumtänzer abtun.