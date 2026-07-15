Kreml greift an Zapfsäulen jetzt noch härter durch

Aber nicht nur Öl-Raffinerien geraten ins Visier der Ukrainer. Auch wichtige russische Häfen werden seit 2025 attackiert, wie jene an der Ostsee in Primorsk und Ust-Luga, aber auch jener am Schwarzen Meer in Novorossijsk. Letzterer wurde mit bisher fünf Attacken am häufigsten angegriffen, zuletzt Anfang Juni.