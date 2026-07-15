Anne Hathaway plaudert über ihr Baby-Wunder mit 43

Damit hatten selbst Anne Hathaway (43) und ihr Ehemann Adam Shulman (45) offenbar nicht mehr gerechnet: Die Hollywood-Schauspielerin erwartet ihr drittes Kind und gibt jetzt zu, dass die Schwangerschaft das Paar völlig überrascht hat. Geplant war das Baby zwar, doch dass es tatsächlich so schnell klappen würde, damit hatten die beiden offenbar nicht gerechnet.
In der Talkshow von Seth Meyers sprach die Oscar-Preisträgerin so offen wie selten über ihr Familienglück. Zwar hätten sie genau gewusst, was sie tun, scherzte Hathaway. Trotzdem seien sie regelrecht geschockt gewesen, als sie erfahren hätten, dass sie wieder Eltern werden.
Last-Minute-Treffer
Den Nachwuchs bezeichnet sie deshalb liebevoll als ihren „Buzzer-Beater“, also einen Last-Minute-Treffer im Basketball.
Die Schauspielerin und der Schmuckdesigner sind bereits Eltern der beiden Söhne Jonathan (10) und Jack (6). Mit Baby Nummer drei wächst die Familie nun weiter. Unterstützung bekam Hathaway in der Sendung ausgerechnet von Moderator Seth Meyers, der selbst dreifacher Vater ist. Dessen Rat: Ab dem dritten Kind könne man vieles ohnehin nicht mehr kontrollieren und müsse dem Familienchaos einfach zusehen. Über diesen Spruch konnte Hathaway herzlich lachen.
Bekannt wurde die Schwangerschaft erst vor wenigen Wochen. Während einer Reise nach Saint-Tropez zeigte die Schauspielerin erstmals ihren Babybauch.
Kurz darauf bestätigte sie die frohe Nachricht auch auf ihren Social-Media-Accouns mit einem Video und der Zeile „Baby, I‘m yours“
Für viele Fans ist die Nachricht besonders bewegend, weil Hathaway in der Vergangenheit offen über ihre Schwierigkeiten auf dem Weg zum Mutterglück gesprochen hatte.
Bereits 2019 schilderte sie, wie schmerzhaft und belastend die Zeit mit Kinderwunsch und Fruchtbarkeitsproblemen für sie gewesen sei. Damals betonte sie, dass keine ihrer Schwangerschaften ein einfacher oder geradliniger Weg gewesen sei.
Heute wirkt die Hollywood-Schönheit glücklicher denn je. Bei den Premieren ihres neuen Films „The Odyssey“ zeigte sie ihren Babybauch inzwischen ganz selbstbewusst auf dem roten Teppich. Während sie beruflich gerade einen Erfolg nach dem anderen feiert, freut sie sich privat auf die wohl schönste Rolle ihres Lebens: die als Dreifach-Mama.
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