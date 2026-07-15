Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Last-Minute-Treffer“

Anne Hathaway plaudert über ihr Baby-Wunder mit 43

Society International
15.07.2026 15:55
So sieht pures Glück aus: Anne Hathaway präsentiert stolz ihren „Last-Minute-Treffer“ auf der ...
So sieht pures Glück aus: Anne Hathaway präsentiert stolz ihren „Last-Minute-Treffer“ auf der Promo-Tour und strahlt dabei, als hätte sie gerade ihren schönsten Preis gewonnen.(Bild: Krone-Collage/AP/Scott A Garfitt, AFP/JAMIE MCCARTHY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Damit hatten selbst Anne Hathaway (43) und ihr Ehemann Adam Shulman (45) offenbar nicht mehr gerechnet: Die Hollywood-Schauspielerin erwartet ihr drittes Kind und gibt jetzt zu, dass die Schwangerschaft das Paar völlig überrascht hat. Geplant war das Baby zwar, doch dass es tatsächlich so schnell klappen würde, damit hatten die beiden offenbar nicht gerechnet. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der Talkshow von Seth Meyers sprach die Oscar-Preisträgerin so offen wie selten über ihr Familienglück. Zwar hätten sie genau gewusst, was sie tun, scherzte Hathaway. Trotzdem seien sie regelrecht geschockt gewesen, als sie erfahren hätten, dass sie wieder Eltern werden.

Last-Minute-Treffer
Den Nachwuchs bezeichnet sie deshalb liebevoll als ihren „Buzzer-Beater“, also einen Last-Minute-Treffer im Basketball.

Die Schauspielerin und der Schmuckdesigner sind bereits Eltern der beiden Söhne Jonathan (10) und Jack (6). Mit Baby Nummer drei wächst die Familie nun weiter. Unterstützung bekam Hathaway in der Sendung ausgerechnet von Moderator Seth Meyers, der selbst dreifacher Vater ist. Dessen Rat: Ab dem dritten Kind könne man vieles ohnehin nicht mehr kontrollieren und müsse dem Familienchaos einfach zusehen. Über diesen Spruch konnte Hathaway herzlich lachen.

Strahlender als jeder Red Carpet: Anne Hathaway zeigt auf der Promo-Tour stolz ihren Babybauch ...
Strahlender als jeder Red Carpet: Anne Hathaway zeigt auf der Promo-Tour stolz ihren Babybauch und genießt ihr spätes Familienglück sichtlich.(Bild: AFP/CARLOS JASSO)
Babybauch statt Versteckspiel: Bei ihren Premierenauftritten präsentiert Anne Hathaway ihre ...
Babybauch statt Versteckspiel: Bei ihren Premierenauftritten präsentiert Anne Hathaway ihre Schwangerschaft mit einem breiten Lächeln und jeder Menge Hollywood-Glamour.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Die Vorfreude ist ihr anzusehen: Anne Hathaway strahlt auf dem roten Teppich mit ihrem Babybauch ...
Die Vorfreude ist ihr anzusehen: Anne Hathaway strahlt auf dem roten Teppich mit ihrem Babybauch um die Wette und macht aus jedem Auftritt einen ganz besonderen Moment.(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)

Bekannt wurde die Schwangerschaft erst vor wenigen Wochen. Während einer Reise nach Saint-Tropez zeigte die Schauspielerin erstmals ihren Babybauch.

Kurz darauf bestätigte sie die frohe Nachricht auch auf ihren Social-Media-Accouns mit einem Video und der Zeile „Baby, I‘m yours“

Für viele Fans ist die Nachricht besonders bewegend, weil Hathaway in der Vergangenheit offen über ihre Schwierigkeiten auf dem Weg zum Mutterglück gesprochen hatte.

Ganz Hollywood schaut hin: Mit Babybauch und Dauerlächeln zieht Anne Hathaway derzeit alle ...
Ganz Hollywood schaut hin: Mit Babybauch und Dauerlächeln zieht Anne Hathaway derzeit alle Blicke auf sich. Die werdende Dreifach-Mama wirkt glücklicher denn je.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Bereits 2019 schilderte sie, wie schmerzhaft und belastend die Zeit mit Kinderwunsch und Fruchtbarkeitsproblemen für sie gewesen sei. Damals betonte sie, dass keine ihrer Schwangerschaften ein einfacher oder geradliniger Weg gewesen sei.

Lesen Sie auch:
Anne Hathaway präsentierte jetzt zum ersten Mal stolz ihren Babybauch.
Babybauch in Rot!
Anne Hathaway zeigt stolz ihr kugelrundes Glück
02.07.2026
Foto aufgetaucht
Hollywoodstar Anne Hathaway (43) bricht Schweigen
19.06.2026
„War quasi blind!“
Hathaway verheimlichte Erkrankung 10 Jahre lang
26.05.2026

Heute wirkt die Hollywood-Schönheit glücklicher denn je. Bei den Premieren ihres neuen Films „The Odyssey“ zeigte sie ihren Babybauch inzwischen ganz selbstbewusst auf dem roten Teppich. Während sie beruflich gerade einen Erfolg nach dem anderen feiert, freut sie sich privat auf die wohl schönste Rolle ihres Lebens: die als Dreifach-Mama.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
15.07.2026 15:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
145.251 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
144.440 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
122.976 mal gelesen
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
894 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
760 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Kolumnen
NEOS: Wo unbequeme Meinungen keinen Platz haben
675 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger übernahm – und schlug Matthias Strolz die Tür vor der Nase zu.
Mehr Society International
Um neun Jahre jünger
Katie Holmes ist frisch verliebt: ER ist ihr Neuer
„Last-Minute-Treffer“
Anne Hathaway plaudert über ihr Baby-Wunder mit 43
Jeder will die Kultbag
Haaland sorgt für den Fashion-Moment des Sommers
Weinend vor der Kamera
Paulina Ljubas stellt ihr Influencer-Leben infrage
Überraschungserfolg
Meghan darf plötzlich auf einen Emmy hoffen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf