Anne Hathaway plaudert über ihr Baby-Wunder mit 43

Last-Minute-Treffer

Den Nachwuchs bezeichnet sie deshalb liebevoll als ihren „Buzzer-Beater“, also einen Last-Minute-Treffer im Basketball.

Die Schauspielerin und der Schmuckdesigner sind bereits Eltern der beiden Söhne Jonathan (10) und Jack (6). Mit Baby Nummer drei wächst die Familie nun weiter. Unterstützung bekam Hathaway in der Sendung ausgerechnet von Moderator Seth Meyers, der selbst dreifacher Vater ist. Dessen Rat: Ab dem dritten Kind könne man vieles ohnehin nicht mehr kontrollieren und müsse dem Familienchaos einfach zusehen. Über diesen Spruch konnte Hathaway herzlich lachen.