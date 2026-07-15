Puccinis Opernthriller im Steinbruch

Es ist einer der packendsten Politthriller der Operngeschichte, gestrickt aus einem Mix von Sex, Gewalt und politischer Tyrannei. Die gesamte Handlung rund um den tragischen Versuch der Operndiva Floria Tosca, das Leben ihres Geliebten, des Malers Mario Cavaradossi, aus den Fängen des brutalen Polizeichefs Scarpia zu retten, spielt sich in einem sehr engen Zeitfenster von weniger als 24 Stunden ab – beginnend zu Mittag des 17. Juni 1800 bis zum Morgengrauen des Folgetags.