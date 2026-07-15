Unglaubliche Serie: 49 Einsätze, keine Niederlage!

Es ist eine schon fast unheimliche Serie im Dress der Nationalmannschaft, auf die Fabian Ruiz zurückblicken kann. In allen 49 Spielen, in denen er für Spanien auf dem Platz stand, blieb der PSG-Kicker im Match ungeschlagen. Nur einmal gab es dennoch einen bitteren Moment ...
Wer an die spanischen Erfolge der jüngeren Vergangenheit denkt, hat meist einen Spieler vor Augen: Lamine Yamal! Wenngleich der Barca-Star durch seine Auftritte zu begeistern weiß, ist es doch ein Teamkollege, der scheinbar der heimliche Erfolgsgarant für die Iberer ist.
Denn Fabian Ruiz blickt auf eine schier unglaubliche Statistik im Dress der spanischen Fußball-Nationalmannschaft zurück. In 49 Matches, bei denen er auf dem Platz stand, hat er noch keine Niederlage nach regulärer Spielzeit oder Verlängerung hinnehmen müssen. Ein Rekord!
Ein bitterer Moment bleibt
Vor bitteren Momenten gänzlich geschützt ist aber auch Ruiz nicht. Denn auch wenn er sich mit seinen Spaniern im Finale der UEFA Nations League 2025 über 120 Minuten gegen Portugal nicht geschlagen geben musste, war man dem iberischen Nachbarn im Elfmeterschießen dann doch unterlegen.
Ansonsten gilt aber der Grundsatz, dass Spanien mit Ruiz am Platz nicht verliert. 34 Siege und 15 Unentschieden lautet die Bilanz, mit der man nun auch ins WM-Finale geht. Mal sehen, ob er dort auch seinen 50. Einsatz krönen kann.
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