Viele Motorradfahrer ohne Schutzkleidung unterwegs

Verletzungsrisiko ist beim Motorrad 37-mal so hoch wie beim Pkw

Wie gefährlich Motorradfahren ist, zeigt nicht nur der stetige Anstieg der Verletztenzahlen, sondern auch die Entwicklung bei den Getöteten. Während die Zahl der bei Pkw-Unfällen Getöteten seit 1976 von 991 auf 166 im Jahr 2025 massiv gesenkt werden konnte, stagniert die Zahl der Motorradtoten seit Jahrzehnten auf hohem Niveau. Im Jahr 1976 waren 94 Motorradtote zu beklagen, im Jahr 2025 waren es immer noch 81. Im Jahr 2026 gibt es derzeit bereits mindestens 36 Motorradtote (1. Jänner bis inkl. 12. Juli 2026).