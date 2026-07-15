Viele Motorradfahrer ohne Schutzkleidung unterwegs

Das Risiko, beim Motorradfahren verletzt zu werden, ist unter Berücksichtigung der Fahrleistung rund 37-mal so hoch wie beim Pkw. Brisant: 45 Prozent aller Biker sind ohne angemessene Schutzkleidung unterwegs, im Ortsgebiet sind es sogar 76 Prozent und auf Freilandstraßen 31 Prozent.
Die Zahl der in Österreich zugelassenen Motorräder ist in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen: Ende 1970 waren rund 113.000 Motorräder zugelassen, mittlerweile sind es rund 700.000. Mit der wachsenden Zahl an Motorrädern gewinnt auch das Thema Schutzkleidung weiter an Bedeutung.
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) warnt davor, an heißen Tagen auf Schutzkleidung zu verzichten. Besonders empfehlenswert ist Bekleidung mit integrierten Airbagsystemen. Als angemessen wird das Tragen von Helm, Handschuhen, Motorradstiefeln sowie Motorradbekleidung aus Textil oder Leder für Beine und Oberkörper gewertet.
Intelligente Sensoren in moderner Airbag-Schutzkleidung erkennen Stürze binnen Sekundenbruchteilen und lösen den Airbag aus, um die Aufprallenergie zu reduzieren. Moderne Schutzbekleidung sorgt somit für angenehme Kühlung, während die Jacke zugleich Schutz vor Sonnenbrand bietet.
Verletzungsrisiko ist beim Motorrad 37-mal so hoch wie beim Pkw
Wie gefährlich Motorradfahren ist, zeigt nicht nur der stetige Anstieg der Verletztenzahlen, sondern auch die Entwicklung bei den Getöteten. Während die Zahl der bei Pkw-Unfällen Getöteten seit 1976 von 991 auf 166 im Jahr 2025 massiv gesenkt werden konnte, stagniert die Zahl der Motorradtoten seit Jahrzehnten auf hohem Niveau. Im Jahr 1976 waren 94 Motorradtote zu beklagen, im Jahr 2025 waren es immer noch 81. Im Jahr 2026 gibt es derzeit bereits mindestens 36 Motorradtote (1. Jänner bis inkl. 12. Juli 2026).
Zahl der Verletzten auch in vier Bundesländern auf Rekordhoch
Im Vorjahr wurde nicht nur österreichweit, sondern auch in mehreren Bundesländern eine Rekordzahl an beim Motorradfahren verletzten Personen verzeichnet. In Niederösterreich waren es 978 Verletzte, in Wien 799, in der Steiermark 688 und in Kärnten 410. Damit erreichten diese vier Bundesländer 2025 jeweils den höchsten Wert seit Beginn der verfügbaren Zeitreihe im Jahr 1976.
Tipps zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beim Motorradfahren
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