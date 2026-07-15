Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hoher Blutzoll

Viele Motorradfahrer ohne Schutzkleidung unterwegs

Österreich
15.07.2026 15:11
2025 gab es österreichweit einen neuen Rekord bei verletzten Motorradfahrern.
2025 gab es österreichweit einen neuen Rekord bei verletzten Motorradfahrern.(Bild: FF Köttmannsdorf)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Risiko, beim Motorradfahren verletzt zu werden, ist unter Berücksichtigung der Fahrleistung rund 37-mal so hoch wie beim Pkw. Brisant: 45 Prozent aller Biker sind ohne angemessene Schutzkleidung unterwegs, im Ortsgebiet sind es sogar 76 Prozent und auf Freilandstraßen 31 Prozent.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Zahl der in Österreich zugelassenen Motorräder ist in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen: Ende 1970 waren rund 113.000 Motorräder zugelassen, mittlerweile sind es rund 700.000. Mit der wachsenden Zahl an Motorrädern gewinnt auch das Thema Schutzkleidung weiter an Bedeutung.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) warnt davor, an heißen Tagen auf Schutzkleidung zu verzichten. Besonders empfehlenswert ist Bekleidung mit integrierten Airbagsystemen. Als angemessen wird das Tragen von Helm, Handschuhen, Motorradstiefeln sowie Motorradbekleidung aus Textil oder Leder für Beine und Oberkörper gewertet. 

Wer ohne Schutzbekleidung bei einem Unfall verletzt wird, muss laut Judikatur sogar mit einer ...
Wer ohne Schutzbekleidung bei einem Unfall verletzt wird, muss laut Judikatur sogar mit einer Reduktion des Schmerzensgeldes rechnen – selbst dann, wenn der Unfallgegner die volle Schuld am Unfall trägt.(Bild: uladzislaulineu - stock.adobe.co)

Intelligente Sensoren in moderner Airbag-Schutzkleidung erkennen Stürze binnen Sekundenbruchteilen und lösen den Airbag aus, um die Aufprallenergie zu reduzieren. Moderne Schutzbekleidung sorgt somit für angenehme Kühlung, während die Jacke zugleich Schutz vor Sonnenbrand bietet.

4584
LEICHTVERLETZTE ÜBERWIEGEN
Nach dem Rekordhoch im Jahr 2024 erreichte die Zahl der Verletzten im Jahr 2025 mit 4584 Motorradfahrenden erneut einen Höchstwert. Getrieben wird diese Entwicklung vor allem durch den Anstieg bei den Leichtverletzten: Seit dem Jahr 2000 ist ihre Zahl um 55 Prozent gestiegen, während die Zahl der Schwerverletzten im selben Zeitraum sogar leicht gesunken ist. Aber: Als „leichte Verletzungen“ gelten auch großflächige Hautabschürfungen, große Platzwunden und einfache Knochenbrüche. Selbst mit zwei gebrochenen Rippen gilt man noch als leicht verletzt.

Verletzungsrisiko ist beim Motorrad 37-mal so hoch wie beim Pkw
Wie gefährlich Motorradfahren ist, zeigt nicht nur der stetige Anstieg der Verletztenzahlen, sondern auch die Entwicklung bei den Getöteten. Während die Zahl der bei Pkw-Unfällen Getöteten seit 1976 von 991 auf 166 im Jahr 2025 massiv gesenkt werden konnte, stagniert die Zahl der Motorradtoten seit Jahrzehnten auf hohem Niveau. Im Jahr 1976 waren 94 Motorradtote zu beklagen, im Jahr 2025 waren es immer noch 81. Im Jahr 2026 gibt es derzeit bereits mindestens 36 Motorradtote (1. Jänner bis inkl. 12. Juli 2026).

Trotz aller Fortschritte bei Schutzkleidung und Airbag-Technologie zählen Motorradfahrende ...
Trotz aller Fortschritte bei Schutzkleidung und Airbag-Technologie zählen Motorradfahrende weiterhin zu den am schlechtesten geschützten Verkehrsteilnehmenden.(Bild: P. Huber)

Zahl der Verletzten auch in vier Bundesländern auf Rekordhoch
Im Vorjahr wurde nicht nur österreichweit, sondern auch in mehreren Bundesländern eine Rekordzahl an beim Motorradfahren verletzten Personen verzeichnet. In Niederösterreich waren es 978 Verletzte, in Wien 799, in der Steiermark 688 und in Kärnten 410. Damit erreichten diese vier Bundesländer 2025 jeweils den höchsten Wert seit Beginn der verfügbaren Zeitreihe im Jahr 1976. 

Tipps zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beim Motorradfahren

    • Mehr als 125 m³ Hubraum müssen laut EU verpflichtend mit ABS ausgestattet sein. Beim Kauf von kleineren Motorrädern daher nicht bei der Sicherheit sparen und trotzdem nur Modelle mit ABS in Erwägung ziehen
    • Vollvisierhelm, Handschuhe, Schutzjacke und Stiefel, atmungsaktive, helle und abriebfeste Schutzkleidung tragen
    • An heißen Sommertagen ausreichend trinken und regelmäßige Pausen einlegen, da Flüssigkeitsmangel die Aufmerksamkeit beeinträchtigen kann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
15.07.2026 15:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
144.672 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
143.247 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
122.973 mal gelesen
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
892 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
739 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
609 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Mehr Österreich
Suchaktion im Ötztal
Absturz bei Wasserfall: Bangen um Polizeischülerin
Hoher Blutzoll
Viele Motorradfahrer ohne Schutzkleidung unterwegs
Entkam aus Wrack
Tödlicher Absturz: Jetzt spricht 15-Jährige
Mehrere Messerstiche
Nach Schreien folgte Blutbad: Männer verletzt
Hinweise gesucht
Maskierter Mann überfällt Tankstelle und flüchtet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf