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Nach Halbfinal-Triumph: Einbruchsversuch bei Yamal

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.07.2026 15:11
Lamine Yamal bekam von daheim unerfreuliche Nachrichten übermittelt.
Lamine Yamal bekam von daheim unerfreuliche Nachrichten übermittelt.(Bild: AFP/APA/Paul ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auf der einen Seite der große Triumph, auf der anderen der große Schreck: Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch versucht, in das Haus des spanischen Teamspielers Lamine Yamal bei Barcelona einzubrechen. Der Einbruchsversuch sei vom privaten Sicherheitsdienst des 19-Jährigen vereitelt worden, berichteten spanische Medien unter Berufung auf die Behörden.

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Die katalanische Polizei bestätigte auf Anfrage den Vorfall, nicht aber die Identität des betroffenen Hausbesitzers. Dementiert wurden die Berichte zugleich nicht. Man habe Ermittlungen aufgenommen und fahnde nach den unerkannt entkommenen Tätern, hieß es. Laut dem Bericht von „La Vanguardia“ entdeckte ein Wachmann auf Überwachungskameras gegen vier Uhr zwei Männer auf einer der Grundstücksmauern des Anwesens in Esplugues de Llobregat. Demnach wurden in der Gegend in der Nacht mindestens zwei weitere Einbrüche verübt.

(Bild: AFP/CARL DE SOUZA)

Nur wenige Stunden zuvor hatte Yamal mit Spanien bei der WM in den USA nach einem Halbfinal-Sieg über Frankreich (2:0) das Endspiel erreicht.

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