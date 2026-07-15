Katie Holmes ist frisch verliebt: ER ist ihr Neuer

„Sahen total süß zusammen aus“

Ein anderer Insider aus dem Kino fügte hinzu, dass die beiden Hand in Hand in das Kino gekommen waren und dort eng beieinander saßen: „Katie hat zwischendurch ihren Kopf auf Jasons Schulter gelegt. Sie sahen total süß zusammen aus.“ Auf der Afterparty hätten die beiden dann gemeinsam mit einigen Freunden von Holmes geplaudert.