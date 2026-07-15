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Um neun Jahre jünger

Katie Holmes ist frisch verliebt: ER ist ihr Neuer

Society International
15.07.2026 16:00
Katie Holmes schwebt wieder auf Wolke sieben. Wer ihr Herz erobert hat?
Katie Holmes schwebt wieder auf Wolke sieben. Wer ihr Herz erobert hat?(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Theo Wargo)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Vor vier Jahren ging ihre letzte Beziehung mit dem Musiker Bobby Wooten III in die Brüche. Seither schien Katie Holmes ihr Single-Leben zu genießen. Doch jetzt scheint die 47-Jährige der Liebe eine neue Chance geben zu wollen – und macht daraus keinen Hehl. 

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Sie erschien Händchen haltend mit dem Künstler Jason Bard Yarmosky zu einer Filmvorführung in New York. Das Paar war gemeinsam vor einem Kino in den East Hamptons angekommen. Dort gab Olivia Wilde eine Privatvorführung ihres neuen Films „The Invite“.

„Sie hat den ganzen Abend gestrahlt“
Trotz der Paparazzi am Eingang schien die sonst so auf ihre Privatsphäre bedachte „Dawson’s Creek“-Schönheit nicht auf Abstand zu ihrer 39-jährigen Begleitung zu gehen.

Künstler Jason Bard Yarmosky hat das Herz von Katie Holmes erobert.
Künstler Jason Bard Yarmosky hat das Herz von Katie Holmes erobert.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Slaven Vlasic)

Im Gegenteil, wie ein Augenzeuge dem Magazin „People“ verriet: „Sie haben sich wie ein schwer verliebtes Pärchen aufgeführt. Er hat ständig in ihr Ohr geflüstert und Katie hat gelacht. Sie schienen eine tolle Zeit miteinander zu haben und sie hat den ganzen Abend gestrahlt.“

„Sahen total süß zusammen aus“
Ein anderer Insider aus dem Kino fügte hinzu, dass die beiden Hand in Hand in das Kino gekommen waren und dort eng beieinander saßen: „Katie hat zwischendurch ihren Kopf auf Jasons Schulter gelegt. Sie sahen total süß zusammen aus.“ Auf der Afterparty hätten die beiden dann gemeinsam mit einigen Freunden von Holmes geplaudert.

Holmes ist dafür bekannt, sich nie öffentlich über die Männer in ihrem Leben zu äußern. Die brünette Schönheit war von 2006 bis 2012 mit Tom Cruise verheiratet. Aus der Ehe stammt auch ihre Tochter Suri. Von 2013 bis 2019 war sie anschließend mit Jamie Foxx liiert.

Überrascht von Gerüchten um Liebes-Comeback
Bei den Fans von „Dawson’s Creek“ hatte Holmes zuletzt für Spekulationen über ein Liebes-Comeback gesorgt, als sie für ihre neue Serie „Happier Hours“ wieder mit ihrem Ex-Freund und früheren Leinwandpartner Joshua Jackson vor der Kamera stand.

Joshua Jackson und Katie Holmes verstehen sich blendend, aus einem erhofften Liebes-Comeback des ...
Joshua Jackson und Katie Holmes verstehen sich blendend, aus einem erhofften Liebes-Comeback des einstigen „Dawson‘s Creek“-Traumpaares wurde aber nichts.(Bild: AP/Evan Agostini)

„Um ehrlich zu sein, hat uns diese Reaktion selbst überrascht“, verriet sie gegenüber „Variety“, nachdem Fotos der Dreharbeiten des einstigen Paares viral gegangen waren. Holmes ergänzte: „Ich weiß, dass wir in einer Serie mitgespielt haben, die unglaublich viele Menschen gesehen haben. Aber ich glaube, uns war nie wirklich bewusst, welchen Einfluss sie hatte.“

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Neun Jahre jünger
Yarmosky, Jahrgang 1987 und damit neun Jahre jünger als Holmes, ist vor allem für seine einfühlsamen Porträts älterer Menschen bekannt – darunter eine Serie mit seinen eigenen Großeltern Len und Elaine Bard. In seinen Werken setzt er sich intensiv mit den Themen Vergänglichkeit, Altern, Zeit und Erinnerung auseinander.

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