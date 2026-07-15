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Rezept der Woche

Fußball WM! Andy Ogris war 1990 dabei

Rezept der Woche
15.07.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Diesmal ist Ex-Fußballer und WM-Teilnehmer Andy Ogris zu Gast bei Tanja in der Küche. Für ihn ist die Küche normalerweise wie ein gut verteidigter Strafraum. „Kochen kann ich eigentlich gar nicht.“. Aber gemeinsam mit Tanja, bereiten er einen Social-Mediatrend zu. „Nice Cream mit Cookie-Dough“. Wie stellt sich der ehemalige Fußballer und Dancing Star-Teilnehmer in der Küche an?

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Nicecream mit Cookie Dough
Zutaten: 3 Bananen geschält, gefroren, kleingeschnitten, 
200 g Erdbeeren (kalt oder gefroren), Mark einer Vanilleschote, 1 TL Honig, Minze

Zubereitung: Alle Zutaten in einen Cutter geben und eisig, cremig mixen. Darauf ein paar Stücke Cookie Dough platzieren und mit Minze garnieren. In ein Glas füllen und genießen.

(Bild: krone.tv)

Veganer Cookie Dough
Zutaten: 150g Mehl, 60g Zartbitterschokolade, 130g weiche vegane Butter (Margarine), 60g Kokosblütenzucker oder Rohrohrzucker, 60ml Haferdrink, Vanillezucker, 1 Prise Salz

Zubereitung:
Das Mehl auf einem Backblech verteilen und ca. 15 Min. bei 120 Grad erhitzen (um ev. Bakterien abzutöten) und anschließend auskühlen lassen. Die Zartbitterschokolade in kleine Stücke hacken. Die vegane Butter mit Zucker verrühren, bis eine cremige Masse entstanden ist. Den Haferdrink unterrühren Vanillezucker dazugeben, eine Prise Salz und dann das Mehl einrühren bis ein glatter Teig entstanden ist. Zum Schluss noch die Schokostückchen unterheben. Deb Cookie Dough in Stückchen auf der „Nicecream“ verteilen und genießen

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