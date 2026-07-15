Fußball WM! Andy Ogris war 1990 dabei

Diesmal ist Ex-Fußballer und WM-Teilnehmer Andy Ogris zu Gast bei Tanja in der Küche. Für ihn ist die Küche normalerweise wie ein gut verteidigter Strafraum. „Kochen kann ich eigentlich gar nicht.“. Aber gemeinsam mit Tanja, bereiten er einen Social-Mediatrend zu. „Nice Cream mit Cookie-Dough“. Wie stellt sich der ehemalige Fußballer und Dancing Star-Teilnehmer in der Küche an?