So simpel entschärfte Spanien Frankreichs Taktik

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft biss sich im WM-Halbfinale gegen Spanien 90 Minuten lang die Zähne aus. Keine Wunder – hatten die Iberer doch an jedes noch so kleine Szenario gedacht ...
In den TV-Bildern war sie nicht zu sehen, vor dem in Dallas anwesenden MagentaTV-Experten Mats Hummels blieb die Szene dennoch nicht unbemerkt: „Nach dem spanischen Treffer zum 1:0 haben die Franzosen Anstoß, und sie schießen den immer direkt ins Seitenaus. An dem Ort, wo sie den Ball immer hinschlagen, stand schon einer der spanischen Assistenten, hat den Ball Cucurella zugeworfen, der einen schnellen Einwurf gemacht hat.“
Der Plan der Franzosen, den Ball via Gegenpressing tief in der gegnerischen Hälfte zurückzugewinnen, ging damit nicht auf, zu schnell brachten die Spanier das Leder kontrolliert Richtung Mittellinie.
England oder Argentinien?
„Man hat gesehen, sie haben sich auf alles vorbereitet, was Frankreich zu bieten hat, und haben wirklich alles, alles, alles aus dem Spiel genommen“, zog Hummels seinen Hut vor dem WM-Finalisten. Im Endspiel bekommt es Spanien am Sonntag entweder mit England oder Weltmeister Argentinien zu tun. Das zweite Semifinale wird heute Abend um 21 Uhr (MESZ) in Atlanta angepfiffen.
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