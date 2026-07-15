So simpel entschärfte Spanien Frankreichs Taktik

In den TV-Bildern war sie nicht zu sehen, vor dem in Dallas anwesenden MagentaTV-Experten Mats Hummels blieb die Szene dennoch nicht unbemerkt: „Nach dem spanischen Treffer zum 1:0 haben die Franzosen Anstoß, und sie schießen den immer direkt ins Seitenaus. An dem Ort, wo sie den Ball immer hinschlagen, stand schon einer der spanischen Assistenten, hat den Ball Cucurella zugeworfen, der einen schnellen Einwurf gemacht hat.“