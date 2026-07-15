De la Fuente geht es im Finale gar nicht um Sieg

De la Fuente hat zudem einen Finalwunsch. Er würde gerne gegen Argentinien antreten, da er mit Trainer Lionel Scaloni eng befreundet sei. Gleichzeitig lobte er England und bezeichnete das andere Halbfinale als ein Spiel, das „glatt das WM-Finale sein könnte“. Und er gab einen Einblick in seine Endspielbewertung. „Ich glaube nicht an die Vorstellung, dass Endspiele dazu da sind, um gewonnen zu werden. Sie sind dazu da, um sie zu genießen“, sagte er. „Was noch vor uns liegt, könnte das Tüpfelchen auf dem i sein.“