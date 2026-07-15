Wie viele dieser kessen Beachboys erkennen Sie?

Lob von Sinner

Zverev scheint, nach den Fotos und Videos zu schließen, seine Finalniederlage in Wimbledon verdaut zu haben. Ihm war mit der Finalniederlage gegen Sinner sein zweiter Grand-Slam-Titel in Serie verwehrt geblieben. Zverev gab sich als fairer Verlierer. „Das Match hat leider nicht den gewünschten Ausgang genommen, aber er hat einmal mehr gezeigt, warum er der beste Spieler der Welt ist“, sagte der Deutsche. Sein Resümee fiel nach „zwei unglaublichen Wochen“ trotzdem positiv aus. „Ich hatte hier nie das Viertelfinale erreicht und habe jetzt mein erstes Finale gespielt. Mit 29 kann ich jetzt endlich daran glauben, auch hier in Wimbledon den Titel gewinnen zu können.“ Lob gab es für ihn auch von Sinner. „Wenn du weiter so spielst, wirst du diesen Titel auch gewinnen. Du bist nahe dran an der Nummer eins der Welt, ich muss aufpassen.“