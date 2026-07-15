Steirer (24) schoss auf davonlaufende Drogendealer

Im Auto des Angeklagten sollte die Ware dann ihren Besitzer wechseln. Der Dealer und seine Kumpanen hatten aber anderes im Sinn: Sie hatten den vereinbarten Stoff gar nicht dabei und wollten dem 24-Jährigen nur das Geld abnehmen. Das geschah dann sogar ohne Gewalt: Die Männer lenkten ihren „Kunden“ ab und zupften ihm das Geld aus der Bauchtasche seines Pullis. Als sie gemächlich und grinsend zu ihrem Auto zurückgehen wollten – „sie hatten ja keine Eile, weil sie wussten, dass ich ihnen allein unterlegen war“ – griff der 24-Jährige zu der Pistole unter seinem Autositz.