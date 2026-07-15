Spanien zerlegt Frankreich – wer folgt heute?

La Furia Roja stoppt die französische Offensive in eindrucksvoller Manier und zieht souverän in das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft ein. Tom Steiger und Stefan Maierhofer analysieren das erste Halbfinale und bereiten auf das heutige Semifinale zwischen Argentinien und England vor. In „Sportkrone Inside“ gibt es während er WM alles zur Endrunde!