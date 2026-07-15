Tödlicher Absturz: Jetzt spricht 15-Jährige

Wie durch ein Wunder gelang es der Jugendlichen, sich selbst aus dem Wrack zu befreien. Das Mädchen konnte noch am Montag das Spital wieder verlassen. Der 41-Jährige wird weiterhin intensivmedizinisch betreut. Pilot Michael K. (47) und Sylvana G. (47) - eine Bekannte der Familie - kamen dabei ums Leben.