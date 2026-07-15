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Entkam aus Wrack

Tödlicher Absturz: Jetzt spricht 15-Jährige

Niederösterreich
15.07.2026 15:00
Das Kleinflugzeug war bei Neuhaus im unwegsamen Gelände abgestürzt.
Das Kleinflugzeug war bei Neuhaus im unwegsamen Gelände abgestürzt.(Bild: Bergrettung Lackenhof)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Nach dem tragischen Flugzeugabsturz am Sonntag in Neuhaus im Ötschergebiet (NÖ) mit zwei Toten und zwei Verletzten konnte die 15-jährige Überlebende nun befragt werden. Sie bestätigt die bisherige Vermutung eines technischen Defekts. 

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Am Sonntagmittag gegen 11.40 Uhr stürzte die Piper PA-28 bei Neuhaus im Bezirk Scheibbs im Waldgebiet ab. Das Kleinflugzeug war mit vier Menschen besetzt. Für den Piloten (47) und eine gleichaltrige Passagierin kam jede Hilfe zu spät, eine 15-Jährige und ihr 41-jähriger Onkel wurden teils schwer verletzt in Krankenhäuser geflogen.

Wie durch ein Wunder gelang es der Jugendlichen, sich selbst aus dem Wrack zu befreien. Das Mädchen konnte noch am Montag das Spital wieder verlassen. Der 41-Jährige wird weiterhin intensivmedizinisch betreut. Pilot Michael K. (47) und Sylvana G. (47) - eine Bekannte der Familie - kamen dabei ums Leben. 

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Mädchen schildert den dramatischen Absturz
Nun konnte die 15-Jährige von der Polizei zum Ablauf des Absturzes befragt werden. Dabei berichtete die Jugendliche vor dem tragischen Unglück von mehreren Motoraussetzern beim Kleinflugzeug. Damit bestätigte sie die Annahme, dass ein technischer Defekt den Absturz ausgelöst haben dürfte.

Ermittler gehen daher weiter von einem Motorschaden als Ursache aus. Wie berichtet, hatte der Pilot kurz vor dem Crash über Funk ein Problem mit dem Öldruck gemeldet. Schließlich krachte die Piper im steilen Waldgebiet am Ötscher ab.

Der Rundflug war ein Geschenk des 41-Jährigen an seine Nichte. Von Seitenstetten aus wurde Sonntagfrüh gestartet. Das Flugzeugwrack wurde noch am Sonntagabend geborgen und sichergestellt.

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