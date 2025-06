Ein Blick auf unseren möglichen Speiseplan in der Zukunft liest sich stellenweise wie Science-Fiction – oder wie ein kulinarischer Albtraum für Gewohnheitsmenschen. Statt eines Schnitzels landen künftig vielleicht fermentierte Brotkrumen auf dem Teller. Was früher als Biomüll galt, wird zur Hauptzutat im Restaurant: Pilz-Myzel, Marillenkerne, Nussschalen, Altbrot. Willkommen in der Welt von Hanni Rützler, Zukunftsforscherin und leidenschaftliche Verfechterin einer neuen – gesunden und sozialen – Esskultur.