Kahn „irritiert nicht Tuchel, sondern die Frage“

„Sollte selbstverständlich sein“

Und schon wurde, wie‘s im Journalisten-Deutsch so schön heißt, eingeordnet. Tuchel ein „Grantscherm“? Einer, der in der heißen Phase schlechte Stimmung verbreitet? Seine Spieler bloßstellt? Schwarzmalt. Alles dabei gewesen in den tiefgründigen und weniger tiefgründigen Analysen dieser (Social-Media-)Welt. Für einen völlig unverständlich: Oliver Kahn. Der „Titan“ holt vor dem heutigen Halbfinal-Duell zwischen England und Argentinien (ab 21 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) zur Analyse auf „LinkedIn“ in Aus. „Mich irritiert nicht Tuchel“, schreibt er: „Mich irritiert, dass diese Fragen überhaupt gestellt werden. Denn sie offenbaren eine Eigenart, die weit über den Sport hinausreicht. Wir glauben, Niederlagen seien der gefährlichste Moment einer Entwicklung. Tatsächlich ist es oft der Sieg.“ Schlechte Leistungen auch nach Erfolgen zu analysieren, „sollte im Spitzensport selbstverständlich sein“.