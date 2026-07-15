Drama um Eminem-Ex: Kim Scott in Spital gebracht

Nur wenige Tage später der nächste Vorfall: Scott fuhr wieder in ein geparktes Auto und wurde erneut wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Zum Gerichtstermin Ende Juni erschien sie nicht, weshalb ein Haftbefehl erlassen wurde, der später jedoch wieder aufgehoben wurde.

Scott wurde 2021 zudem wegen eines mutmaßlichen Suizidversuchs in eine Klinik gebracht und behandelt.