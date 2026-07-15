Drama um Eminem-Ex: Kim Scott in Spital gebracht

Dramatische Szenen haben sich bereits am Wochenende bei Eminems Ex-Frau abgespielt. Wie „TMZ“ berichtete, musste Kimberly Scott nach einem medizinischen Notfall ins Spital eingeliefert werden.
Laut dem US-Portal, das sich auf die Berichte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beruft, wurde der Notruf am Samstag gegen 20 Uhr Ortszeit abgesetzt. Demnach sei die 51-Jährige, die zweimal mit Rapper Eminem verheiratet war und Mutter seiner leiblichen Tochter Hailie Jade (30) ist, zu Hause ohnmächtig geworden.
Mit der Rettung ins Spital
Laut Einsatzprotokoll habe eine „Blutung bzw. Schnittwunde“ zu dem Notfall geführt. „TMZ“ veröffentlichte zudem Fotos und einen Clip, auf dem zu sehen ist, wie Scott auf einer Trage aus dem Haus zum Rettungsauto gebracht wurde. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits wieder ansprechbar. Die Rettung brachte die Eminem-Ex umgehend ins Spital.
Wie es Kim Scott derzeit geht ist ebenso unklar wie die Frage, ob die 51-Jährige bereits aus dem Spital entlassen wurde. Doch der Rettungseinsatz löste erneut Sorge um die Eminem-Ex aus.
Zwei Festnahmen in wenigen Monaten
Denn erst vor zwei Monaten wurde Scott wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer erneut festgenommen. In den Monaten zuvor war sie bereits mehrfach wegen mutmaßlicher Alko-Fahrten mit dem Gesetz in Konflikt gekommen – etwa im Februar, als sie gegen einen geparkten Wagen gefahren war.
Im Mai musste sich Scott deshalb vor Gericht verantworten, legte allerdings ein „No Contest“-Geständnis ab, wollte ihre Schuld also weder einräumen noch abstreiten und akzeptierte damit das Urteil wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht.
Nur wenige Tage später der nächste Vorfall: Scott fuhr wieder in ein geparktes Auto und wurde erneut wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Zum Gerichtstermin Ende Juni erschien sie nicht, weshalb ein Haftbefehl erlassen wurde, der später jedoch wieder aufgehoben wurde.
Scott wurde 2021 zudem wegen eines mutmaßlichen Suizidversuchs in eine Klinik gebracht und behandelt.
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