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Rettungseinsatz

Drama um Eminem-Ex: Kim Scott in Spital gebracht

Society International
15.07.2026 11:07
Sorge um Eminems Ex-Ehefrau Kimberly Scott: Die 51-Jährige, hier auf einem Foto aus dem Jahr ...
Sorge um Eminems Ex-Ehefrau Kimberly Scott: Die 51-Jährige, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2007, wurde nach einem Notruf ins Spital eingeliefert.(Bild: Krone-Collage/AP/Carlos Osorio, APA/Bill Pugliano / Getty Images North America / AFP)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Dramatische Szenen haben sich bereits am Wochenende bei Eminems Ex-Frau abgespielt. Wie „TMZ“ berichtete, musste Kimberly Scott nach einem medizinischen Notfall ins Spital eingeliefert werden.

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Laut dem US-Portal, das sich auf die Berichte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beruft, wurde der Notruf am Samstag gegen 20 Uhr Ortszeit abgesetzt. Demnach sei die 51-Jährige, die zweimal mit Rapper Eminem verheiratet war und Mutter seiner leiblichen Tochter Hailie Jade (30) ist, zu Hause ohnmächtig geworden.

Mit der Rettung ins Spital
Laut Einsatzprotokoll habe eine „Blutung bzw. Schnittwunde“ zu dem Notfall geführt. „TMZ“ veröffentlichte zudem Fotos und einen Clip, auf dem zu sehen ist, wie Scott auf einer Trage aus dem Haus zum Rettungsauto gebracht wurde. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits wieder ansprechbar. Die Rettung brachte die Eminem-Ex umgehend ins Spital.

Wie es Kim Scott derzeit geht ist ebenso unklar wie die Frage, ob die 51-Jährige bereits aus dem Spital entlassen wurde. Doch der Rettungseinsatz löste erneut Sorge um die Eminem-Ex aus.

Mit Kimberly Scott war Eminem zweimal verheiratet. Sie ist die Mutter seiner leiblichen Tochter ...
Mit Kimberly Scott war Eminem zweimal verheiratet. Sie ist die Mutter seiner leiblichen Tochter Hailie Jade.(Bild: APA/Bill Pugliano / Getty Images North America / AFP)

Zwei Festnahmen in wenigen Monaten
Denn erst vor zwei Monaten wurde Scott wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer erneut festgenommen. In den Monaten zuvor war sie bereits mehrfach wegen mutmaßlicher Alko-Fahrten mit dem Gesetz in Konflikt gekommen – etwa im Februar, als sie gegen einen geparkten Wagen gefahren war. 

Im Mai musste sich Scott deshalb vor Gericht verantworten, legte allerdings ein „No Contest“-Geständnis ab, wollte ihre Schuld also weder einräumen noch abstreiten und akzeptierte damit das Urteil wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht.

Nur wenige Tage später der nächste Vorfall: Scott fuhr wieder in ein geparktes Auto und wurde erneut wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Zum Gerichtstermin Ende Juni erschien sie nicht, weshalb ein Haftbefehl erlassen wurde, der später jedoch wieder aufgehoben wurde. 

Scott wurde 2021 zudem wegen eines mutmaßlichen Suizidversuchs in eine Klinik gebracht und behandelt. 

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Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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