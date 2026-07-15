Teure Medikamente, so viele Apotheken wie noch nie

Mehr als drei Viertel der Kosten entfallen auf seltene Medikamente

Besonders teuer sind allerdings Medikamente ohne Konkurrenzprodukte. Eine Verordnung mit Marktexklusivität kostet im Durchschnitt 86,92 Euro, während Medikamente in einem Markt mit Wettbewerb lediglich auf 16,67 Euro kommen. Mehr als drei Viertel der gesamten EKO-Kosten entfielen zuletzt auf den patentgeschützten Bereich. Der Erstattungskodex (EKO) ist vereinfacht gesagt die Liste jener Medikamente, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Auch dieser Kodex feiert einen Rekord: Noch nie wurden so viele Medikamente darin aufgenommen und werden demnach zurückerstattet.