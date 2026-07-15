Blitzschlag: Mit Hubschrauber gegen die Flammen

60 Florianis rückten auf die Rautalm aus

Während in Osttirol der beginnende Waldbrand erfolgreich gelöscht werden konnte, wurden Feuerwehren in Kärnten zu einem weiteren Waldbrand gerufen – ebenfalls ausgelöst durch einen Blitzschlag.

Auf der Rautalm zwischen Birnbaum und St. Jakob im Lesachtal rückten die Freiwilligen Feuerwehren St. Jakob im Lesachtal, Birnbaum, Liesing Lesachtal, Kötschach-Mauthen und Kirchbach mit insgesamt neun Fahrzeugen und rund 60 Feuerwehrleuten um 19.23 Uhr aus.