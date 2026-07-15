Kokain und Cannabis auf Kajütboot sichergestellt

Bei einer Kontrolle eines Kajütbootes an der Drau bei Dullach in Kärnten hat die Polizei am Dienstagabend mehrere Gesetzesverstöße festgestellt. Neben Verwaltungsübertretungen fanden die Beamten bei einem 43-Jährigen und seiner 42-jährigen Begleiterin auch Suchtmittel sowie Suchtgiftutensilien.