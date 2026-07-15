Kokain und Cannabis auf Kajütboot sichergestellt

Bei einer Kontrolle eines Kajütbootes an der Drau bei Dullach in Kärnten hat die Polizei am Dienstagabend mehrere Gesetzesverstöße festgestellt. Neben Verwaltungsübertretungen fanden die Beamten bei einem 43-Jährigen und seiner 42-jährigen Begleiterin auch Suchtmittel sowie Suchtgiftutensilien.
Am Dienstagabend um 20.15 Uhr kontrollierten Beamte das Kajütboot eines 43-Jährigen an einem Angelplatz an der Drau bei Dullach. „Ein Aufsichtsfischer hat die Anzeige erstattet“, informiert Klaus Innerwinkler von der Landespolizeidirektion Kärnten.
Eine Menge Übertretungen nach Landesgesetzen
Dabei stellten die Beamten zunächst mehrere Verwaltungsübertretungen fest. „Verstöße gegen das Naturschutzgesetz, das Abfallwirtschaftsgesetz, das Tierschutzgesetz, die Kärntner Fischerei-Waidgerecht Verordnung sowie das Kärntner Landessicherheitsgesetz – alles Landesgesetze, deren Übertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde geahndet werden“, so Innerwinkler.
Im Zuge der Kontrolle entdeckten die Beamten sowohl bei dem 43-Jährigen als auch bei seiner 42-jährigen Begleiterin mehrere Suchtmittel sowie Suchtgiftutensilien. „Cannabiskraut, Kokain, Opiate und die dazugehörigen Utensilien hatten die beiden bei sich“, informiert Innerwinkler.
„Beide werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sowie der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.