Starkregen und Sturm überraschten Wanderer

Dienstag kurz nach 15 Uhr war die Familie bereits beim Abstieg von der Naggler Alm, als ein Unwetter mit starkem Regen und Sturmböen aufzog.

Der 44-jährige Vater wollte seine Familie mittels einer Handy-App ins Tal navigieren und wurde dabei auf einen entlang der Lifttrasse verlaufenden Wandersteig geleitet. Da alle vier Personen aber lediglich Sandalen trugen, konnten sie den durch den Regen stark aufgeweichten, rutschigen und steil abfallenden Steig weder gefahrlos weitergehen zu Tal gehen noch konnten sie umkehren. Der 44-Jährige setzte daraufhin mit seinem Mobiltelefon den Notruf ab.