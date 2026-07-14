Starkregen und Sturm überraschten Wanderer

Eine Familie aus Deutschland hatte den raschen Wetterumschwung unterschätzt: Auf der Naggler Alm in Techendorf wurde sie von Starkregen und Sturmböen überrascht. Alpinpolizei und Bergrettung brachten das Quartett sicher zu Tal.
Dienstag kurz nach 15 Uhr war die Familie bereits beim Abstieg von der Naggler Alm, als ein Unwetter mit starkem Regen und Sturmböen aufzog.
Der 44-jährige Vater wollte seine Familie mittels einer Handy-App ins Tal navigieren und wurde dabei auf einen entlang der Lifttrasse verlaufenden Wandersteig geleitet. Da alle vier Personen aber lediglich Sandalen trugen, konnten sie den durch den Regen stark aufgeweichten, rutschigen und steil abfallenden Steig weder gefahrlos weitergehen zu Tal gehen noch konnten sie umkehren. Der 44-Jährige setzte daraufhin mit seinem Mobiltelefon den Notruf ab.
Ein Mitglied der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei stieg gemeinsam mit einem Bergretter zur Familie ab und brachte diese sicher aus dem unwegsamen Gelände. Anschließend wurden die Deutschen mit einem Quad zu einem Geländewagen transportiert und schließlich völlig durchnässt, jedoch unverletzt, ins Tal gebracht.
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