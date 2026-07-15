Klippensprung-Bewerb feiert Österreich-Premiere

Zeitplan

Insgesamt treten 18 Damen und Herren aus neun verschiedenen Ländern am Sprungturm der AREA 47 gegeneinander an. Gesprungen wird aus 27 Metern Höhe, dabei werden Geschwindigkeiten von bis zu 85 km/h erreicht.

Am Donnerstag finden die ersten Testsprünge statt. Der Bewerb startet am Freitag um 17 Uhr mit Runde eins. Am Samstag folgt ebenfalls um 17 Uhr Runde zwei. Das große Finale beginnt dann gegen 17.50 Uhr, anschließend daran findet die Siegerehrung statt.