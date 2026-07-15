Klippensprung-Bewerb feiert Österreich-Premiere

Die AREA 47 in Haiming (Tirol) wird von 16. bis 18. Juli zum Schauplatz der Premiere der No Limits Cliff Diving World Tour. Neben internationalen Stars rückt vor allem ein Steirer in den Fokus, der nach Mexiko auswanderte und dort als Cliff-Diving-Guide und Influencer erfolgreich wurde.
Die besten Klippenspringer der Welt versammeln sich dieses Wochenende in Haiming auf dem Sprungturm der AREA 47. Mittendrin statt nur dabei ist auch Österreichs Cliff-Diving-Aushängeschild Osama „Ossy“ Ali. Der Steirer brennt auf seinen ersten Wettkampf vor heimischem Publikum.
2036 olympisch?
Klippenspringen erlebt derzeit einen Boom. Das zeigen nicht zuletzt die Reichweiten in den sozialen Medien. Mit dem Event der No Limits Cliff Diving World Tour im Ötztal steht zudem die Österreich-Premiere der neuen Wettkampfserie auf dem Programm. „Das Format setzt auf ein Mitbesitzer-Modell für Athleten und verfolgt das Ziel, Cliff Diving als Disziplin für die Olympischen Spiele 2036 zu positionieren“, erklärte der österreichische Mitbegründer und Sportunternehmer Raphael Eder.
Von Troifach nach Cancun
Neben internationalen Größen wie der Rekord-Siegerin Rhiannan Iffland (AUS) steht vor allem der Österreicher Osama „Ossy“ Ali im Blickpunkt. Der gelernte Schweißer entwickelte sich zum gefeierten Cliff Diver und Internetstar mit mehr als 800.000 Followern auf Instagram. Der 25-Jährige arbeitet dank einer glücklichen Fügung als Cliff-Diving-Guide in Mexiko. „Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe Menschen getroffen, die mich tiefer in diese Community geführt haben.“
Bereits 2023 sorgte der aus Trofaiach in der Steiermark stammende Ali mit einem Quad Flip – einem vierfachen Salto aus 27 Metern Höhe – weltweit für Aufsehen. „Der Trick nennt sich Triffishara und es war unglaublich – der alte Rekord lag bei 22 Metern Höhe“, erklärte Ali.
Zeitplan
Insgesamt treten 18 Damen und Herren aus neun verschiedenen Ländern am Sprungturm der AREA 47 gegeneinander an. Gesprungen wird aus 27 Metern Höhe, dabei werden Geschwindigkeiten von bis zu 85 km/h erreicht.
Am Donnerstag finden die ersten Testsprünge statt. Der Bewerb startet am Freitag um 17 Uhr mit Runde eins. Am Samstag folgt ebenfalls um 17 Uhr Runde zwei. Das große Finale beginnt dann gegen 17.50 Uhr, anschließend daran findet die Siegerehrung statt.
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